Economista Andrés Borenstein por medidas de Milei: “No había alternativa” y “van en la dirección correcta”

En conversación con ‘Más que Números‘, el economista argentino de econviews y académico de la Universidad di Tella, Andrés Borenstein, se refirió al panorama económico argentino y las medidas anunciadas por el presidente electo, Javier Milei.

Sobre el panorama económico argentino, Borenstein señaló que “ayer se anunció un plan fiscal muy duro donde el Gobierno planea cortar tres puntos del PIB de gastos y sumar dos puntos de ingresos”. Además, se pasó de un tipo de cambio de casi 400 pesos a uno de 800, lo que hará subir la inflación. De esta manera, Argentina es un país que “ya antes de todo esto tenía más de 40% de pobres, y que suban el precio de los alimentos obviamente castiga a la gente humilde más que a la gente acomodada”, lo que probablemente derive en tensiones sociales.

Siguiendo con lo anterior, el economista argentino cree que “no había alternativa y la gente me parece que estaba más preparada, lo que no quiere decir que le vaya a gustar, cuando a ti te quitan algo, te suben un impuesto, no existe nadie en el mundo que le guste”. Sin embargo, explicó que dado el nivel de deterioro en la economía, las personas entienden más estas medidas.

Consultado por si la eliminación de ciertos ministerios tiene algún impacto, el académico de la Universidad di Tella negó que fuera un problema y que tampoco genera mucho ahorro, por el contrario, “si no haces ese tipo de cosas no tienes la legitimidad cuando le vas a cortar el gasto a otros”. En ese punto, contrastó con que “el Gobierno saliente, uno miraba el boletín oficial todos los días y era un festival de nombramientos”, ya que si bien habían trabajadores genuinos, también habían amigos y parientes a los que se les buscaba “eternizar el laburo”.

Respecto de la propuesta de dolarizar la economía y las deudas pendientes, Borenstein hizo hincapié en que “la dolarización quedó para otra vida, era una mala idea”. Por otro lado, afirmó que “las deudas se van a pagar (…) la capacidad de pago de lo que vence pronto es fácil y la voluntad de pago, Milei lo mostró desde el primer día, los contratos se cumplen”.

En cuanto al programa de Gobierno, el economista de econviews explicó que “Milei está haciendo un programa que es, básicamente, lo que el Fondo Monetario hubiera sugerido, entonces habrá una discusión sobre detalles de implementación”.

Por último, Andrés Borenstein cree que “Milei corrigió muchísimos de los errores iniciales de Macri”, quien había subido bastante las expectativas. Por el contrario, Javier Milei dio a conocer la herencia que dejó el gobierno peronista y, al mismo tiempo, trató de generar esperanza en la gente, a pesar de dejar en claro que se vienen recortes.