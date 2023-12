Raúl Cordero, climatólogo: “Probablemente será un verano record de temperaturas”

¿Se viene el verano más caluroso en la historia de nuestro país? El climatólogo y académico de la Universidad de Santiago, Raúl Cordero, cree que es posible.

En entrevista con ‘Qué Hay De Nuevo’, Cordero señaló que todo indica que se viene una estación especialmente intensa en cuanto a temperaturas.:

“Probablemente será un verano record. Este es un año en donde no solo tenemos calentamiento global, sino que tenemos fenómeno de El Niño. El empuje conjunto hará que se llegue a récords de temperatura”.

En ese sentido, el climatólogo advierte que incluso si los pronósticos no se cumplen este verano, no significa que no se vengan en el futuro:

“La histórica máxima de Santiago es de 38 grados. Eso podría ser superado este verano. Y si no es este, es el próximo”.

Además, sostuvo que al igual que lo que hemos visto en años anteriores, esta será una temporada de calor más extensa que lo que la lógica indicaría:

“Lo que está pasando en Chile es que el verano se está alargando y devorando las temporadas intermedias. Las temperaturas altas empiezan antes que comience el verano astronómico y terminan mucho después que este ya ha finalizado”.

Lamentablemente, Cordero cree que todo esto se traduce en que el problema con los incendios forestales solo se intensificará este verano:

“Será una temporada mala, pésima. Cada vez que tenemos temperaturas altas se hace muy difícil controlar incendios forestales, porque la humedad es baja y los vientos son intensos… Probablemente vamos a tener megaincendios”.