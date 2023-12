Cámara de Comercio de Santiago por impacto del plebiscito en ventas previas a navidad: “Nos estamos farreando un día para el comercio formal”

En conversación con ‘Qué hay de Nuevo’, la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, se refirió a la restricción que regirá a parte del comercio para operar el día del plebiscito.

De acuerdo a la Ley N°21.533, que dispuso la realización del “Nuevo Procedimiento para elaborar una Constitución Política de la República”, el voto tiene carácter de obligatorio. Por ende, el próximo 17 de diciembre será feriado irrenunciable para la gran mayoría de trabajadoras y trabajadores del país. Los supermercados, grandes tiendas y locales que funcionan fuera de malls, strips centers o centros comerciales sí podrán funcionar.

Esto abrió un flanco de críticas hacia el gobierno y la clase política. María Teresa Vial, presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, se refirió a la situación actual del comercio y cómo le impactará este feriado: “Estamos en una situación muy compleja con el comercio informal, que se ha tomado las calles. Estamos en una situación muy compleja económica y de empleo, con tasas sobre ocho dígitos”, expresó.

Además, agregó que: “Estamos farréandonos un día para el comercio formal que actúa en estas unidades como malls y strip center. Nos farreamos la oportunidad para que el comerciante venda más, para que los vendedores ganen comisión por venta y para que aquellos trabajadores eventuales en estas fechas”.

Sobre la propuesta que se discute actualmente en el Congreso para permitir que el comercio pueda operar este 17 de diciembre de manera distinta a la establecida por ley, Vial fue clara. “Creo que es claro que ha existido anticipación, hemos insistido en que la restricción no tiene sentido. El ingreso del proyecto se hizo en agosto. Si bien esto no es un desastre natural, nos pega en un momento vulnerable para el comercio. El sentido de por qué hay esta restricción, no corresponde. Esta data de cuando no había voto obligatorio”.