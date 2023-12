Rolando Pardo de la CONAF: “Todos los incendios registrados tienen relación con la negligencia humana”

La temporada de incendios forestales ya comenzó en la zona central, como lo demostraron los múltiples focos de siniestros entre Valparaíso y O’Higgins durante el pasado fin de semana. Al menos 7 personas se vieron lesionadas y 5 sujetos fueron detenidos por su presunta participación en el origen de las llamas.

En entrevista con ‘Qué Hay De Nuevo’, el jefe del Departamento de Prevención de Incendios Forestales de la CONAF, Rolando Pardo, explicó que TODOS los casos de fuego que vimos durante el último fin de semana son responsabilidad del hombre:

“El fin de semana largo fue muy complejo. Solo la CONAF tuvo que atender 115 incendios. Esa es una condición de altísima recurrencia. Y la gran mayoría está asociado al uso negligente de herramientas que pueden provocar calor. Todos los incendios de los cuales tenemos registros tienen relación con actos negligentes. Era absolutamente evitable”.

Pardo también aseguró que hay ciertas medidas de prevención que no se tomaron a tiempo, por lo que vemos mayor propagación de las llamas:

“El fuego avanzó con alta velocidad porque existen pastos que superan el metro y medio… Es necesario manejar la vegetación alrededor de casas, infraestructuras y galpones… La responsabilidad es de quienes habitan en dichos lugares”.

Ante qué conductas de riesgo hay que evitar para evitar la propagación de incendios forestales, Pardo no se pierde:

“Ejemplos muy prácticos: Personas cortando pasto con cortadora con disco, roza con piedras y genera chispas. Lo mismo maquinaria agrícola, o cortar fierro sobre los vegetales. Son cosas súper evitables… Cualquier chispa, con temperaturas altas, tiene posibilidad de generar un fuego”.

El miembro de la CONAF aseguró que Chile está más preparado que nunca para esta temporada de incendios, pero nada importará si es que la ciudadanía no aporta:

“En cantidad de recursos hay un incremento muy significativo. El año pasado teníamos 63 aeronaves, hoy tenemos 72. Teníamos 225 brigadas, este año tendremos más de 325… Pero todo ese incremento no significa nada si no hay un compromiso de la comunidad. Los incendios no se generan espontáneamente, no se generan por calor, se generan por la negligencia de las personas”.