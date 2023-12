Jorge Alís sobre Javier Milei: “Me da pena ver que Argentina haya parido una persona con tanta rabia y locura”

El comediante Jorge Alís, se refirió en ‘Déjate Caer con Neme’ a la situación política que se vive en Argentina.

En diálogo con Infinita, el comediante comentó sobre sus nuevos proyectos tanto en su teatro, El Cachafaz, además de su podcast llamado “Cambalache”.

Además, tuvo tiempo para referirse a la política en Argentina, que vivirá un inédito cambio de mando este domingo. Sobre Javier Milei, espera que “este loco (Milei) haga algo interesante y que realmente pueda hacer algo para romper ciertas estructuras burocráticos, que nadie puede ni quiere romper aparentemente”.

Asimismo opinó sobre Javier Milei que: “Me da pena que la Argentina haya parido una persona con tanta rabia y locura. Me parece una mentira total todo lo que dice, no creo que todo lo que diga lo haga en serio”.

También fue crítico con Cristina Fernández, actual vicepresidenta y expresidenta de Argentina. “Cristina Fernández es una mujer muy persuasiva, que manejó 20 años el país teniendo que estar presa, una cosa que es tremenda”, declaró.

¿Vuelta al Festival de Viña?

Al ser consultado por José Antonio Neme si es que se subiría nuevamente a la Quinta Vergara, Alís, que triunfó en ese escenario dos veces, fue tajante. “En este momento de mi vida no me interesa. Estoy haciendo otras cosas, otros proyectos. Me interesa generar en mi carrera un cambio y no estar siempre en la misma sintonía”.