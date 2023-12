Germán Codina por crisis de seguridad: “Estamos en una situación de urgencia que no amerita más diagnósticos, lo que necesitamos son acciones urgentes”

En conversación con ‘Qué Hay de Nuevo, el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, se refirió a la reunión que sostuvieron alcaldes de diversas comunas con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, a raíz de la crisis de seguridad nacional.

A raíz de la crisis de seguridad que está atravesando nuestro país, el alcalde de Puente Alto expresó que “estamos viendo una violencia del crimen que no tiene límites y cuesta mucho ponerse de acuerdo cuando uno no ve, de parte de la autoridad, decisión en tomar algunas medidas, yo soy un convencido que hay que exigir que haya más coherencia en el discurso”. Por tanto, “paremos de estar hablando de prevención de largo plazo, pero comencemos a instalar algunas medidas que son urgentes”.

Siguiendo con lo anterior, consultado por lo que se le exige al Ejecutivo en esta materia, Codina recalcó que “es evidente que no existe ninguna varita mágica para vencer la delincuencia, sobre todo el crimen organizado con lo violento que está, esto tiene que ser un cúmulo, un popurrí de medidas”.

Respecto de la emergencia comunal, decretada por los alcaldes de La Reina y La Florida, Germán Codina señaló que no tiene problema con que los civiles, que tengan experiencia y formación, realicen actividades de vigilancia y control, pero “si tenemos delincuentes que hoy día no trepidan en enfrentarse a balazos con carabineros que están armados, evidentemente tenemos que tener mucha cautela de no someter a civiles que no tengan preparación a un enfrentamiento, y esto termine cobrando la vida de quienes queremos proteger”. A pesar de ello “sí creo que está muy bien que los municipios estén tratando de implementar medidas”.

Sobre la reunión con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, el jefe comunal aclaró que “nosotros no fuimos a exigir estado de excepción, pero sí lo que le planteamos al subsecretario es que queríamos que se hiciera un análisis objetivo de si fuera necesario hacerlo, que no existan prejuicios ideológicos que le impidan tomar la decisión”.

Por último, el alcalde de Puente Alto destacó que “siempre he valorado las instancias de cooperación, pero el Gobierno es quien tiene las atribuciones para coordinar a las policías, no los municipios”. Por esta razón, “los llamo a hacerse responsables”. Agregando que “sentimos de que estamos en una situación de urgencia que no amerita más diagnósticos, lo que necesitamos son acciones urgentes, por parte del Gobierno particularmente”.