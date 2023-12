Tomás Recart, director ejecutivo de Enseña Chile: “Hay que prohibir los celulares en clases y recreos”

Los resultados del último Informe PISA ( Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes) de la OCDE despertaron alarmas entre los educadores. No solo no fueron muy distintos a los del 2018, evidenciando un posible estancamiento, sino que además los resultados en lectura, matemáticas y ciencias naturales se ubicaron en general por debajo del promedio de la organización. Como tiende a pasar, la brecha entre sectores socioeconómicos también fue digna de preocupación.

En entrevista con ‘Qué Hay De Nuevo’, el director ejecutivo de Enseña Chile, Tomás Recart, descartó que todo sean malas noticias. De hecho, apuntó a ciertos aspectos buenos que no se destacaron en la prensa:

“La brecha entre estudiantes de condiciones socioeconómicas distintas se disminuye. La resilencia de los sectores más bajos es superior al de la OCDE. El involucramiento de las familias subió cuando en el resto del mundo bajó. Ahí hay tres cosas positivas”

Eso sí, hay ciertas conclusiones que cree que son dignas de destacar:

“Es hora de prohibir los celulares en horario de clases, y también en los recreos. Es como una droga. Tomémoslo como tal… Yo no entiendo por qué en Chile estamos tan lentos para tomar esa decisión”.

Recart también se mostró contrario a cualquier elemento que implique la pérdida de clases para los estudiantes, apuntando a lo mucho que ha sufrido la educación en los últimos años por eso:

“Afecta muchísimo al aprendizaje, a la convivencia y a la educación pública. Necesitamos entender que el derecho a la educación es ante todo del estudiante y su familia. Si el profesorado tiene una legítima lucha está bien, pero no puede ser a costa de los alumnos. Lamentablemente en la pandemia el volver a clases fue usado como comodín político, y eso es una vergüenza”.

En ese sentido, cree que hay que tener reacciones más duras ante quienes propician la pérdida de clases:

“Yo no entiendo por qué, después de 80 días de paro, se le sigue pagando sueldo a alguien que no está haciendo clases. No se está aplicando la ley de forma equitativa a todos los chilenos. Esto se ha ideologizado de manera brutal, a mi juicio, sobre todo en el mundo de la izquierda chilena”.