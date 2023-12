Francisco Olea por ‘100 Mujeres Mirando al Frente’: “Quería conectar a través de los ojos”

A principios de noviembre, el destacado ilustrador nacional, Francisco Olea, presentó su última obra: “100 Mujeres Mirando al Frente”. El libro consta de 216 páginas y es una colección de retratos de un centenar de mujeres notables que han dejado una huella indeleble en la historia. Esta galería incluye desde políticas hasta cantantes, pasando por deportistas y activistas, todas elegidas personalmente por Olea.

Conversamos en ‘Déjate caer con Neme’ con Francisco Olea, para conocer más detalles sobre esta obra.

Para Olea, hubo un aspecto fundamental que lo inspiró a realizar las ilustraciones y es “el ejercicio de mirarse al ojos, ya que pocas veces se hace y la mirada es un elemento importante que tenía que utilizarlo”. Asimismo, explicó que la selección de nombres y mujeres, “es bastante personal, casi automático, me paré frente a una hoja de papel y fui anotando nombres que se me venían ocurriendo. Tiene que ver con las mujeres que estaban en mi cabeza y que en algún momento me hicieron click y con las que tenía ganas de dibujar también”.

Si bien, señaló que faltaron muchas mujeres con “Martika”, el objetivo era que uno “las mirara y no tuviera ningún gesto sensual ni coqueto, sino que fuera lo más neutro para conectar a través de los ojos y poder conocerlas de una manera conceptual”.