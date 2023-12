Gonzalo Arriagada por “ideologización” en el debate de las isapres: “No puede ser que las diferencias políticas nos lleven a una crisis en el sistema de salud”

En conversación con ‘Más que números‘, el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Arriagada, abordó la crisis que afecta a las aseguradoras de salud y las declaraciones de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, al respecto.

Consultado por la situación actual que afecta a las isapres, Arriagada expresó que “estamos viviendo un momento bastante crítico. El fallo por GES supone una disminución de ingresos para las compañías de un 12% en promedio, y lamentablemente la Corte Suprema no accedió a un aumento en los plazos de manera que esto se hubieses podido resolver de manera conjunta”.

Frente a la pregunta de si estamos a tiempo o no de hacer reformas, el presidente de la Asociación de Isapres cree que sí, explicando que “nosotros hemos estimado que no más de tres meses pueden sostener las compañías sus indicadores cumplidos con una disminución de ingresos de este tamaño”. En esa misma línea, “es probable que los prestadores, a contar del mes de enero, que es cuando se produce la disminución de ingresos y van a saber que las compañías no disponen de los recursos suficientes para pagar todos su costos, toman decisiones en el sentido de no seguir recibiendo bonos”. Por lo tanto, se necesita una iniciativa desde el Ejecutivo, durante el mes de diciembre, para evitar que las atenciones de los pacientes se vean afectadas.

En cuanto a su perspectiva sobre el rol del Ejecutivo en esta materia, y a propósito de las declaraciones de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, de que el debate está extremadamente ideologizado, Arriagada señaló que “nosotros pensamos que las diferencias políticas pueden existir, pero no puede ser que esas diferencias nos lleven a una crisis en el sistema de salud”. Si bien el Gobierno ha tenido iniciativas para abordar esta crisis, como la Ley Corta, han sido “insuficientes”.

Siguiendo con lo anterior, Arriagada hizo hincapié en que “el tema es que esto tiene que venir acompañado no solo de intenciones, sino que de iniciativas concretas, oportunas y suficientes”.

Respecto del costo del problema, “en la actualidad estamos en un equilibrio precario, las compañías no tienen grandes utilidades, tampoco tienen pérdidas, están con los ingresos suficientes, pero ese equilibrio se va a romper con este fallo”.

Por último, el presidente de la Asociación de Isapres destacó que “cuando tú dejas a una industria en pérdida permanente, y esa industria no tienen ninguna herramienta para corregir esa situación, la verdad que pedirle a los accionistas que financien esas pérdidas para siempre, no es una medida razonable”.