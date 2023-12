Ximena Rincón (Demócratas) por las próximas elecciones territoriales: “Queremos que el centro tenga una expresión”

En conversación con ‘Qué Hay de Nuevo‘, la senadora y presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, abordó la recta final del proceso constituyente y el camino a seguir de Demócratas para las elecciones territoriales 2024.

Consultada por si ha sentido incomodidad estando en el ‘A favor’, encontrándose con las derechas por la misma opción y si esa postura puede hacer que Demócratas se vea más como un partido de derecha, la senadora Rincón expresó que “he visto a las derechas en los dos lados, la extrema en el en contra con el team patriota y la verdad es que hay de todo, así que no me he sentido incómoda defendiendo el texto”. De todas formas, aclaró que si bien “no es un texto perfecto, pero sin lugar a dudas mucho mejor que el que tenemos hoy”.

En cuanto al camino que tomará Demócratas de cara a lo que se viene post plebiscito constitucional y las elecciones municipales 2024, Ximena Rincón explicó que “nosotros tenemos un acuerdo y de hecho lo hemos materializado en este plebiscito junto con Amarillos, nosotros queremos que el centro tenga una expresión, no la ha tenido en las últimas elecciones, no ha tenido nombres en la papeleta”. Es por esto que desde el partido esperan que en las próximas elecciones territoriales sí la tengan y que se refleje en las candidaturas a los distintos cargos, “estamos trabajando ya con Andrés Jouannet, presidente de Amarillos, y su estructura”.

Por último, respecto de lo ocurrido con el ministro Carlos Montes y el allanamiento realizado por la PDI en distintas oficinas del Ministerio de Vivienda, Rincón indicó que “todos y cada uno de los funcionarios de Gobierno, y quienes están en posición de colaborar, tienen que hacerlo”, ya que los distintos casos de corrupción que ha vivido el país en el último tiempo, “al final lo que afectan es a la ciudadanía”.