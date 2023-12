Gerente general de Uber Chile critica al Ministerio de Transportes por ley que regulará aplicaciones de transporte: “No nos invitaron a la elaboración y tampoco nos reciben”

El gerente general de Uber Chile, Federico Prada, se refirió en ‘Qué hay de Nuevo’ a la polémica por la nueva ley de regulación de las aplicaciones de transportes.

El próximo 19 de enero de 2024 se cumple el plazo para que el Ministerio de Transportes presente los ajustes al reglamento que permitirá la entrada en vigencia de la Ley 21.553 o “Ley Uber”. Este fue despachada por el Congreso a principios de año y busca regular a las aplicaciones de transportes de pasajeros.

En diálogo con Infinita, el gerente general de Uber Chile afirmó que “el problema no es la ley, es el reglamento. La aplicación de la ley o el doble click. Se imponen fricciones que no tienen relación con la actualidad y cómo funciona la movilidad h0y en el país”.

“La regulación busca darnos un marco mínimo de cómo tenemos que operar. Impone temas de seguro que son más bajos que las exigencias que tenemos actualmente”, afirmó Prada sobre la regulación que habrá tras la aplicación de la “Ley Uber”.

El gerente general de Uber Chile criticó al Ministerio de Transportes por no hacerlos participar de la creación de la legislación. “A nosotros no nos invitaron a la elaboración de la ley, y tampoco nos reciben. No sólo a Uber, sino que tampoco al resto de las aplicaciones de transportes”.

Sobre cuáles son los mínimos que exigen a sus conductores, desde la aplicación de transporte son claros. “Hoy en día los socios conductores necesitan tener al día su permiso de circulación, su carnet de identidad y su licencia de conducir, además de un certificado de antecedentes penales con validez de seis meses sin anotaciones vigentes. Es un requisito mayor al que impone la ley. Nosotros nos tomamos muy en serio la seguridad. Es donde más recursos estamos invirtiendo”.