Manuel Inostroza por crisis de isapres: “El Gobierno ha mostrado que no tiene voluntad de resolver el problema”

En conversación con ‘Qué Hay de Nuevo‘, el exsuperintendente de Salud y director de la Isapre Esencial, Manuel Inostroza, abordó la crisis de las aseguradoras privadas tras los fallos de la Corte Suprema por las primas GES y la tabla de factores. .

Consultado por la situación actual que afecta a las isapres, Inostroza explicó que dado que el Ejecutivo desestimó las indicaciones propuestas por el Comité de Expertos, el cual buscaba aminorar el cálculo de la deuda, y volvió al monto de mil millones de dólares, eso tuvo como consecuencia que la Superintendencia de Salud calculara incrementos en los precios base.

“Lo que yo vislumbro es que lo que hoy día están pagando algunos podría subir por sobre lo que ya se está pagando actualmente”, aseguró. En ese sentido, “si el Gobierno le hubiera hecho caso al Comité de Expertos, los montos de devolver habrían sido menores y los reajustes de precios, probablemente, no permitirían que la gente terminen pagando más”. Por tanto, “estamos frente a una situación que es cada vez más terminal y el Gobierno ha mostrado que no tiene voluntad de resolver el problema”.

Consultado por el posible colapso de las aseguradoras y qué medidas se van a tomar para evitarlo, el exsuperintendente de Salud aclaró que la Isapre Esencial no es objeto de los fallos por tabla de factores, en cambio, “el resto de las isapres, lo que ya están preparando es la notificación de la rebaja de los precios GES, que se da a partir de mañana”.

Ante la posibilidad de obtener mayor capital para las isapres, el director de Esencial señaló que “frente a la falta de voluntad política (…) no hay ningún sentido de que una empresa quiera invertir en mantener aportes de capital si sabe que esa plata se va a perder en uno o dos meses más, porque no va a cambiar nada regulatoriamente en el parlamento”.

Por último, destacó que “el parlamento liderado por Juan Luis Castro ha tomado una iniciativa muy corajuda, con mucha valentía”. Esto ya que no solo armó la Comisión de Expertos para tratar de dar viabilidad al sistema, cumpliendo el fallo, sino que creó una segunda para que en el caso de que se hiciera viable el sistema, se pudiera hacer la reforma inmediatamente. Sin embargo, ese acuerdo “también se está desestimando”. De esta forma, Manuel Inostroza hizo hincapié en que “el parlamento puede proponer comisiones como esta, podemos llegar a acuerdos los expertos, pero si el Gobierno no las hace suya y no las traduce en indicaciones legislativas, para hacer los cambios legales, bueno esto es letra muerta”.