Jefe de bancada de la UDI descarta Acusación Constitucional contra ministro Montes: “sería frivolizar el problema del Gobierno con la corrupción”

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, salió a explicar las razones tras el sorpresivo operativo de la PDI en las dependencias del Minvu.

Esto, luego de que en la jornada de este jueves, la Policía de Investigaciones llevara a cabo una serie de allanamientos en las oficinas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo como parte de las investigaciones relacionadas con el Caso Convenios.

En entrevista con ‘Qué hay de nuevo’, el diputado y jefe de bancada de la UDI, Guillermo Ramírez, se refirió a las palabras del ministro Montes que se dan en torno a las indagaciones del Caso Convenios.

Tras las declaraciones del secretario de Estado, Ramírez fue tajante al sostener que “no se me ocurre una peor señal para la ciudadanía, decir que todo lo ha hecho bien y echarle la culpa al gobierno anterior (…) el ministro debe entender que los hechos de corrupción cuenta con la participación directa de militantes de partidos del gobierno, parece increíble que a esta altura uno tuviera que explicar que todo este fraude no pudo haber sido posible si no hubiesen funcionarios de gobierno autorizando estos pagos sin respaldo”.

Tras esto, aseguró que “no hemos avanzado nada, seguimos con la misma lógica de la impunidad total. Este tipo de declaraciones me generan la sensación de que el gobierno está más preocupado de tapar que dar a conocer todo lo que saben o no”.

Para culminar y consultado por la posibilidad de acusar constitucionalmente al ministro Montes, aclaró que “no es partidario” de esta idea, agregando que si esto se concreta, “sería frivolizar el problema del gobierno con la corrupción”.