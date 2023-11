Exministro Brunner considera “imposible” condonar de manera universal el CAE “tanto en este gobierno como en los que vendrán”

En conversación con ‘Qué hay de Nuevo’, el ex ministro Secretario General de Gobierno, José Joaquín Brunner se refirió al anuncio del gobierno sobre el CAE.

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, confirmó que el Gobierno se encuentra “diseñando” un proyecto de ley para una eventual condonación de las deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE). Este podría poner fin al actual sistema de financiamiento para estudiantes de la educación superior.

El ex secretario de Estado criticó la forma en que el Ejecutivo hizo este anuncio. “Este es el problemas de los anuncios mal hechos. Este es un anuncio repetido. No es primera vez que el gobierno señala que abordará el problema del endeudamiento con el Crédito con Aval del Estado. No se dice en específico qué es lo que se busca solucionar en concreto, si es el problema completo de la deuda, cosa que es inviable o si se quiere reducir esto a un grupo”.

Asimismo, el exministro consideró que la condonación universal de las deudas del Crédito con Aval del Estado es imposible.

“Es una discusión artificial discutir que haya una condonación universal. Está claro que eso no pasará. Aún no se sabe cuántas personas hay que contar para el cálculo económico de la condonación del CAE. Es imposible tener una condonación universal”.