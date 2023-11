Economista Juan Bravo vincula el alza en la tasa de desempleo con el debilitamiento de la actividad económica

En conversación con ‘Más que Números‘, el economista y director del Observatorio Económico de la Universidad Diego Portales, Juan Bravo, analizó el panorama laboral nacional, en el que la tasa de desocupación alcanzó un 8,9% en el trimestre agosto-octubre del 2023.

Respecto a su interpretación de la tasa de desocupación en nuestro país, la cual llegó a un 8,9%, el economista explicó que “el año pasado en esta misma fecha era de 8%, por lo tanto, ha subido en nueve décimas. Esta ya es la duodécima alza consecutiva”, lo que “tiene que ver con el impacto que ha tenido esta recesión moderada”. En ese sentido, “este debilitamiento de la actividad económica lo que ha hecho es que los ritmos de creación de empleos no sean lo suficientemente dinámicos, entonces el mercado laboral no está alcanzando a absorber a todas las personas que se incorporan”. Esto se traduce en que “tenemos 115 mil desempleados más respecto al mismo periodo del año anterior, por lo tanto, sigue siendo un problema preocupante”.

Por otro lado, el director del Observatorio Económico de la UDP señaló que “si vemos el número de ocupados que tenemos en la economía es virtualmente el mismo que teníamos justo antes de que empezara la pandemia, el problema está en que la población ha crecido”, profundizando en que “la proporción de ocupados respecto a la población en edad de trabajar es más baja que respecto al periodo prepandemia”. Si revisamos las cifras de la tasa de ocupación, pasamos de un 58% a un 55,6%, lo que significa que “tenemos un rezago, nos faltan 416 mil empleos”.

En cuanto a las razones que han provocado una mayor inactividad laboral, Juan Bravo destacó que, por una parte, está el debilitamiento en la actividad económica y, “hay otra parte que tiene que ver con fenómenos estructurales, especialmente, en el segmento de jóvenes y adultos mayores”. Esto ya que en el caso de los jóvenes hay una mayor inactividad por razones de estudios. Por su lado, dentro del segmento de los adultos está la PGU, “con esa medida era esperable que las tasas de ocupación seas menores, porque uno de los objetivos de esa política pública era que no hubiera adultos mayores que no querían trabajar, pero que se veían forzados a hacerlo para cubrir sus necesidades básicas”. Por tanto, consiste en una mezcla de fenómenos estructurales y cíclicos.

El experto confirmó que “hay un deterioro del mercado laboral, no solo por el aumento de la tasa de desempleo, sino porque vemos una serie de otros indicadores”, entre ellos, el aumento del desempleo de larga duración, de cuatro meses consecutivos, siendo el más grave. Además, también “tenemos malas noticias en el fenómeno del sub empleo”, es decir, personas que trabajan una jornada parcial, ya sea porque no han encontrado un empleo de más horas o porque trabajan en uno de mediana o baja calificación. Actualmente hay 75 mil subempleados más, lo que “nos muestra que, dentro de la creación de empleos que estamos teniendo, hay un componente de precariedad”.

Por último, el economista indicó que “el principal impulsor de una generación de empleos, especialmente del empleo salariado formal del sector privado, siempre es el crecimiento económico”. Asimismo, “lo fundamental es cómo vamos a elevar la capacidad de crecer en el mediano plazo, qué políticas públicas se están impulsando para aumentarla”. En esa línea, cree que “el tema tributario es fundamental, uno puede hacer reformas tributarias, pero el diseño es crucial, que no afecten al ahorro y a la inversión de manera negativa”.