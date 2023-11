Hernán Larraín Matte considera que en la propuesta de nueva Constitución “hay cosas valiosas”

En entrevista con ‘Qué hay de nuevo’, el exconvencional y director del proyecto constitucional de Horizontal, Hernán Larraín Matte, abordó los desafíos de la democracia chilena ad portas del próximo plebiscito constitucional del 17 de diciembre.

Para comenzar la conversación, Larraín Matte aclaró que votará ‘A Favor’ de la nueva propuesta constitucional. Sin embargo, advirtió que “independiente de su resultado, no va a haber un acuerdo transversal por el cual estén votando los chilenos y es lo mismo que ocurrió en el proceso anterior”.

Tras esto, argumentó que el texto propuesto por el Consejo tiene “cosas muy valiosas para corregir el sistema político, modernizar el Estado, derechos sociales, entre otros, pero echo de menos que esto no haya sido parte de un acuerdo transversal”.

En relación a los mensajes de las campañas electorales, fue tajante al sostener que “invitar a votar ‘A Favor’ y hacerle creer al votante que va a haber un castigo para el presidente Boric, creo que es un error y una estrategia que no comparto. Lamentablemente hay un clima donde la ciudadanía empieza a ver solo peleas en los políticos y con eso la política deja de tener sentido, donde la idea de que se vayan todos empieza a repetirse”.

Para culminar, pronosticó un resultado desfavorable para la opción ‘En Contra’, agregando que “la ciudadanía va a aumentar su distancia y molestia con la política en general y va a ser el mejor regalo para los populistas. Veo con frustración e incapacidad de la política chilena para llegar a acuerdos amplios, donde la política tradicional no responde a las demandas de la ciudadanía”.

Este martes 28 de noviembre, a las 8:30 horas, se desarrollará el seminario “¿De los acuerdos a las mayorías? Los desafíos de la democracia chilena”, organizado por el centro de estudios Horizontal y el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello.

Para analizar este escenario, participará en el encuentro el ex consejero constitucional, Arturo Phillips; el investigador del IES, Pablo Ortúzar; el ex senador y ex convencional, Felipe Harboe; y la presidenta de Nodo XXI, Camila Miranda.

Además, el seminario, que será moderado por la ex agregada Cultural, Javiera Parada; contará con una presentación inicial del director del Observatorio Territorial IPP UNAB, Jaime Bellolio y con palabras de cierre del director del proyecto constitucional de Horizontal, Hernán Larraín M.