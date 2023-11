Rodolfo Guzmán, chef reconocido entre los 10 mejores del mundo: “La gastronomía es cultura”

La gastronomía chilena fue alabada internacionalmente a través de uno de sus mejores representantes. Rodolfo Guzmán, destacado chef fundador del aclamado restaurante Boragó (ubicado en la comuna de Vitacura), fue reconocido en el puesto 10 de los mejores cocineros del mundo en la séptima versión de The Best Chef Awards 2023.

En entrevista con ‘Qué Hay De Nuevo’, Guzmán se mostró genuinamente sorprendido por el galardón:

“No lo esperaba, obviamente. Me siento honrado y agradecido de que se fijen en este rincón del mundo. No somos México ni Perú… Se han fijado en este restorán que es muy distinto a todos los que existen en el mundo. Estamos muy contentos, no solo yo, sino que a todo mi equipo, y la gran familia Boragó”.

Boragó ha sido reconocido en múltiples ocasiones como uno de los mejores centros gastronómicos de Latinoamérica y el mundo, y en ese sentido el chef no duda en la calidad de su servicio y lo especial que es en comparación a otros restoranes:

“El Boragó se trata del territorio chileno. Hemos descubierto cosas que jamás imaginamos sobre los ingredientes nacionales. Cada ingrediente significa 300 posibilidades. Es como ser un pintor y que te entreguen una caja con 300 colores”.

Sobre la materia prima que usan para sus destacados platos, Guzmán advirtió que es necesario empezar a pensar en la sustentabilidad de los ingredientes locales:

“El mundo está cambiando, y nosotros solo pensamos en la preservación cuando deberíamos usar el conocimiento para domesticación. Los ingredientes nativos crecen con mucha fuerza una y otra vez porque pertenecen a un territorio… No hay ninguna razón para no escalarlos para la alimentación de más adelante”.

Guzmán habla apasionadamente de la gastronomía, convencido que representa un camino para el futuro desarrollo de nuestra nación:

“La cultura en un país es lo más relevante. No podemos desarrollarnos sin cultura. Y la gastronomía es exactamente lo mismo que la cultura… Es la que permanece en el tiempo, porque está muy vinculada al territorio. Chile aún no ha vinculado la hotelería con la gastronomía y con el turismo. El día en que lo haga, vamos a explotar”.

Ante por qué Boragó es tan reconocido mundialmente, el chef apunta al trabajo duro de todo su equipo para entregar la mejor experiencia posible:

“La cocina tiene tantas capas y niveles como la Fórmula 1. Estamos el 101% enfocados como equipo enfocados en hacerlo muy bien, porque hay personas que hicieron una reserva hace 6 meses para luego subirse a un avión por 50 horas desde Singapur para probar el Boragó”.