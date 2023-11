Diputado Aedo afirma que argumentos de Frei para votar ‘a favor’ “tampoco mueven la aguja en la DC”

{"multiple":false,"videos":[{"key":"dTdWz2wEJgF8","duration":"00:13:40","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/66ee65fb9636777593e306fadb2cfc3a.mp4"}]}

En diálogo con ‘Lo que Faltaba’, el diputado de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, se refirió a la postura del expresidente Frei de cara al plebiscito.

En conversación con ‘Lo que Faltaba’, el jefe de bancada de la Democracia Cristiana, que había afirmado en La Tercera que “lo que digan los expresidentes mueve poco la aguja”, confirmó que tampoco lo hace en su partido.

“Estoy convencido de que los argumentos del expresidente Frei no mueven la aguja ni en la ciudadanía ni tampoco en la DC“, expresó Aedo.

Consultado si es que el expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle es un vocero de una parte de su partido o del partido como tal, Aedo lo negó rotundamente. “No es en absoluto vocero de la DC. Así como tampoco lo son Piñera, Lagos o Bachelet”, deslizó.

Asimismo, declaró que no era tan relevante si es que el ex mandatario daba o no su opinión ahora, ya que a juicio: “Si el expresidente no hubiera expresado su opinión, habrían varios en el partido que se lo hubieran pedido igualmente”.