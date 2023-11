Senador Kast emplaza a ministra Tohá por manejo del gobierno de la agenda de seguridad: “Su soberbia le está pasando la cuenta”

“No hemos visto disposición por parte de ella para llegar a consensos y generar confianzas”, deslizó

El senador Felipe Kast se refirió a la situación que se vive en Chile en medio de la crisis de seguridad que atraviesa el país.

En diálogo con Infinita, el presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, se refirió a la situación en torno a las migraciones en nuestro país, así como también las solicitudes de expulsiones desde nuestro país a Venezuela.

En ese sentido, el senador de Evópoli declaró que “se ha perdido tiempo diplomático para tener una política de expulsiones” y afirmó que fue “la presión ciudadana” la que “ha hecho que el gobierno diseñe una política en esa materia”.

El senador apuntó sus dardos contra la ministra Carolina Tohá, expresando que se han desilusionado de su gestión. “El gobierno está con freno de manos en materia de seguridad. El caso más brutal fue usurpaciones, donde perdimos mucho tiempo. Aún no promulgan la ley. La ministra Tohá no ha podido generar consensos y la soberbia le pasa la cuenta. No hemos visto disposición por parte de ella para llegar a consensos y generar confianzas”. Asimismo agregó que el presidente Boric “parece que vive en otro planeta cuando dice que la situación de seguridad se ha controlado o contenido”.

Consultado por las críticas que hizo el ministro Mario Marcel a la Comisión que él preside sobre el caso Hermosilla, Kast fue tajante. “Hay que ser muy caradura para tener un caso de corrupción en tu ministerio como es lo que se está investigando en el SII, y desviar la atención comunicacionalmente mirando hacia el congreso. Mario Marcel sabe que el proyecto de inteligencia económica necesita serias modificaciones, ya que según expertos, no sirve”.