Rodrigo Castillo y alzas de la tarifa eléctrica: “El error estuvo en manipular y no sincerar el precio real”

En conversación con ‘Más que Números’, Rodrigo Castillo, académico de la Universidad Adolfo Ibañez, se refirió a la actualidad del sistema energético y las energías renovables del país.

Castillo partió afirmando que el “decreto tarifario” de la energía eléctrica “implicaba distintos niveles de aumento de tarifa para distintos clientes”. Para aquellos clientes que consumían menos luz, “el aumento iba a ser acotado”, pero “eso estaba parcialmente subsidiado por un mayor aumento en el precio” a los clientes con más consumo.

El académico se refirió al subsidio propuesto por el Gobierno ante las alzas de la luz y señaló que es “para aquellos clientes que se van a ver más afectados“. Agregó que “el error estuvo en manipular y no sincerar el precio real de la energía”

En la misma línea, Castillo afirmó que “hay un conjunto de clientes que no son conscientes de que no están pagando lo que deberían” a las empresas eléctricas porque “las tarifas no están demostrando la realidad”. Así enfatizó que “la mejor solución es no congelar” los precios “de forma indiscriminada y hacer una política pública focalizada”.

Finalmente, el economista concluyó que “para las grandes empresas esto no ha sido un tema de menores inversiones” porque “saben que van a recuperar la plata en algún momento y el mecanismo lo permite”, sino que el problema mayor será “en las empresas 100% renovables”.