Javier Milei en Infinita: “Los valores del socialismo son inmundos”

En el año 2019, el ahora presidente electo de Argentina, Javier Milei, pasó por los estudios de Infinita para dar una entrevista en medio de una visita a nuestro país. Milei había dado una conferencia en Libertad y Desarrollo, por entonces un economista admirador de los ‘Chicago Boys’ que promovía el ‘anarcocapitalismo’.

Milei aterrizó en Chile después del Estallido Social, advirtiendo que él “nunca haría el punto de ‘lo que pide la gente en la calle’… En Argentina, quien más gente convocó en una plaza en Argentina fue Leopoldo Fortunato Galtieri, en el año 82, con el tema de las Malvinas. Generó un fuerte consenso social, pero fue un desastre. Provocó la muerte de 2000 chicos… Hitler tuvo un alto porcentaje de popularidad”.

El por entonces economista Javier Milei insistía en que los países más libres tenían mejores resultados, y veía con hostilidad la intervención del Estado. Eso sí, planteaba que el capitalismo no había sabido persuadir lo suficiente con que se trataba de un ‘mejor sistema’:

“Los libertarios no dieron la batalla de explicar que el sistema capitalista no solo es superior en lo cuantitativo, no solo es superior en lo estético, es superior moralmente. Los valores subyacentes en el socialismo son inmundos y conducen a una sociedad mucho peor, porque se sustentan en la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual ante la ley, el crimen y el asesinato”.

Milei se mostró también profundamente crítico de las políticas de izquierda en su país:

“Cuando inició el siglo XX, Argentina tenía el PBI per cápita más alto del mundo. No estaba entre los 10 mejores, tenía el PBI per cápita más alto del mundo. Tenía más que Estados Unidos. A partir de 1928, cuando se hace el primer avance sobre los derechos de propiedad, Argentina fue tomando distintas medidas de corte socialista, y ahora somos el país 70 del mundo”.

Dado su triunfo en el balotaje argentino, la revivimos para recordar cuáles eran las visiones del futuro mandatario del país vecino cuando todavía no se desataba el fenómeno mediático que lo rodea hoy en día.

