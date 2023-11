Entrevistas Exministro Figueroa por crisis en Atacama: “Hay un afán por tensionar la realidad de la zona y buscar otros beneficios” En entrevista con ‘Qué hay de nuevo’, el director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello y exministro de Educación, Raúl Figueroa, se refirió a la crisis educacional que enfrenta el país y el momento que atraviesan los centros educacionales de Atacama. Consultado por esta situación, el exsecretario de Estado comenzó aclarando que “es grave lo que está pasando en Atacama por el impacto que tiene en los alumnos”, contextualizando además para entender un poco más de la problemática: “La región tiene resultados de aprendizajes que están por debajo del promedio nacional (…) se requiere con un urgencia un plan de recuperación de aprendizaje y ahí es donde la asistencia y la continuidad del proceso educativo juegan un rol fundamental, porque toda la evidencia muestra que una interrupción afecta el proceso de aprendizaje”. Tras esto, aseguro que independiente a los problemas que puedan existir “nada justifica que este paro se mantenga (…) hay un afán por tensionar la realidad de la zona y buscar otros beneficios, lamentablemente hay que separar de quienes son los profesores con los que dirigen el gremio y las dirigencias han utilizado la práctica de la paralización como una constante”. Para culminar, puntualizó que “se ha normalizado tanto que se utilice el sistema educativo como un campo de batalla y a los niños como rehenes de intereses específicos, que las presiones no están donde debiesen estar”.

[{"id_post":81120,"post_title":"Sebasti\u00e1n Izquierdo, coordinador acad\u00e9mico de CEP: “La ciudadan\u00eda es clara: Avancemos en delincuencia pero no olvidemos los derechos sociales”","post_link":"\/entrevistas\/2023\/11\/20\/cep-encuesta-resultados-sebastian-izquierdo.html","post_date":"Nov 20 2023","image":"\/sites\/2\/2023\/11\/sebastian-izquierdo-cep-388x306.png","tag_principal":"Qu\u00e9 Hay de Nuevo"},{"id_post":80968,"post_title":"Domingo Lovera, excomisionado experto: “No hay ninguna posibilidad para que haya un nuevo proceso constitucional”","post_link":"\/entrevistas\/2023\/11\/17\/domingo-lovera-excomisionado-experto-no-hay-ninguna-posibilidad-para-que-haya-un-nuevo-proceso-constitucional.html","post_date":"Nov 17 2023","image":"\/sites\/2\/2023\/11\/WhatsApp-Image-2023-11-17-at-13.17.10-1-408x306.jpeg","tag_principal":"Qu\u00e9 Hay de Nuevo"},{"id_post":80975,"post_title":"Gabriel Colodro, presidente de la Comunidad Chilena en Israel: “Mientras Ham\u00e1s exista no es posible asegurar que esto no volver\u00e1 a suceder”","post_link":"\/entrevistas\/2023\/11\/17\/gabriel-colodro-israel-chile.html","post_date":"Nov 17 2023","image":"\/sites\/2\/2023\/11\/WhatsApp-Image-2023-11-17-at-13.29.28-408x306.jpeg","tag_principal":"Qu\u00e9 Hay de Nuevo"}]