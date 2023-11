Sebastián Izquierdo, coordinador académico de CEP: “La ciudadanía es clara: Avancemos en delincuencia pero no olvidemos los derechos sociales”

Este lunes 20 de noviembre se publicaron datos de una nueva encuesta CEP, y como siempre vino con cifras interesantes: Más allá de que el presidente Gabriel Boric mantiene cifras de respaldo y rechazo (26% vs 61%), el sondeo reveló que todavía hay un 53% de indecisos con respecto a la propuesta de nueva Constitución, mientras que el ‘en contra’ se alza con 30% y el ‘a favor’ apenas registra un 8% de respaldo. Evelyn Matthei se consolidó como la figura política con más aprobación (46%), seguida del expresidente Sebastián Piñera (37%) y el gobernador Claudio Orrego (36%). A su vez, un 69% cree que los inmigrantes elevan los índices de criminalidad, mientras que la delincuencia, los asaltos y robos siguen siendo los temas que más cree la población que deberían ser prioridad del gobierno.

En entrevista con ‘Qué Hay De Nuevo’, el coordinador académico de CEP, Sebastián Izquierdo, explicó algunas cifras de esta encuesta:

“(La delincuencia) es efectivamente la principal preocupación, y hay que complementarla con el narcotráfico, que preocupa a un 21% de la población, y también con el aumento de percepción de corrupción. Después vienen los derechos sociales: La salud preocupa en un 40%, pensiones sigue siendo una preocupación, y educación también… La ciudadanía es clara: Avancemos en delincuencia pero no olvidemos los derechos sociales”.

Sobre la falta de cambios en la aprobación del presidente Boric, y el bajo respaldo a su gestión, Izquierdo cree que se condice con la falta de avances en los temas que más preocupan a la ciudadanía:

“Estas cifras las veo bastante estables respecto a las últimas 3 mediciones… Uno ve que en delincuencia se han hecho esfuerzos, pero no lo suficiente. En salud creo que hemos retrocedido: Se sumó la crisis de las isapres. Y en pensiones no hemos sido capaces de llegar a una reforma. En educación, bueno, tuvimos el problema de la pandemia, y el plan de reactivación educativo a mi juicio no ha estado a la altura. Entonces uno se pregunta ¿En qué se ha avanzado las principales preocupaciones de la ciudadanía? Eso explica que solo un 26% apruebe la gestión del presidente Boric”.

Eso sí, hay aspectos positivos en la medición. Izquierdo enfatiza que la gente sigue teniendo fe en la democracia y los acuerdos, pero con amenazas en el horizonte:

“Que más de la mitad de la población prefiera la democracia son buenas noticias. El anhelo existe por parte de la ciudadanía para que los políticos lleguen a acuerdos… A la vez existe la preocupación que un 45% de la población está dispuesta a suprimir sus libertades para abordar la delincuencia. Ahí hay que estar atentos”.

Las cifras sobre la nueva Constitución tampoco sorprenden a Izquierdo, quien apunta a la falta de interés general en todo el proceso y la poca esperanza con respecto a las soluciones que ofrece:

“Hay un bajo interés en el proceso constitucional, y casi un 47% tiene una evaluación negativa: Mala o muy mala… Hoy solo un 19% cree que mediante el proceso constitucional se van a resolver los problemas”.

