Exfiscal Gajardo por caso Hermosilla: “La ciudadanía no resiste que graves casos como este terminen nuevamente con Clases de Ética”

En conversación con ‘Qué hay de nuevo’, el abogado y exfiscal, Carlos Gajardo, se refirió a lo que ha acontecido en el Caso Hermosilla, luego de la declaración de Leonarda Villalobos en la Fiscalía, donde habría negado el supuesto soborno pero reconoció haber grabado el audio y compartirlo con una persona.

Consultado por la similitud que pueda tener este caso con el de Penta, Gajardo puntualizó que “en los inicios se parecen, porque lo primero que hay es una investigación por corrupción con posibles funcionarios del SII involucrados (…) cuánto se logre investigar es donde estarán las diferencias. Esa magnitud del caso Penta creo que va a ser difícil que se repita en el corto plazo, pero los inicios son similares y la conmoción en la ciudadanía también”

Tras esto, enfatizó que este “audio genera un tremendo daño muy alto para el sistema, porque refrenda un prejuicio de que teniendo dinero se puede obtener un mejor tratamiento”.

En relación a la implementación de la nueva Ley de Delitos Económicos, el exfiscal indicó que primero “hay que ver si esta segunda ley puede ser aplicada o no, porque no está claro (…) creo que la ocurrencia de estos hechos pone de manifiesto que esta ley de Delitos Económicos es muy necesaria, porque la ciudadanía no resiste que graves casos como este terminen nuevamente con Clases de Ética”.

Para culminar, tuvo palabras para referirse a las declaraciones de la defensa que tuvo Hermosilla, “leo los nuevos dichos como un intento de tener una defensa creíble frente a la ciudadanía y me parece que la anterior era una queja desesperada ante una imputación tan grave”.