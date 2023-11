Entrevistas Domingo Lovera, excomisionado experto: “No hay ninguna posibilidad para que haya un nuevo proceso constitucional” En conversación con ‘Qué Hay de Nuevo‘, el abogado y excomisionado experto, Domingo Lovera, abordó el panorama constitucional y el inicio de las campañas previo al plebiscito de diciembre. Respecto de su postura frente a la nueva propuesta constitucional, Lovera expresó que “este es un texto que nos divide, que propone una división entre chilenos y chilenas buenas”, recalcando que eso “no es lo que una Constitución está llamada a hacer”. Al hacer una comparación con el proceso anterior, a su parecer, no existe la posibilidad de tener en una democracia estable una nueva Constitución “si es que uno omite a parte importante del espectro político y este fue un error de la Convención, tanto por una cuestión de diseño como por actitudes”. Por otro lado, en cuanto al proceso actual, el abogado declaró que “lo que yo siento a nivel personal es desolación”, explicando que “había efectivamente el ánimo de poder lograr un acuerdo transversal en esta propuesta que logramos en la Comisión Experta, pero que luego se fue desdibujando”. En este sentido, “el que pierde acá es el país” al haber tenido dos opciones para cambiar la Constitución vigente. Sobre las demandas de la ciudadanía y cómo esta ve la discusión en torno al marco constitucional, el excomisionado experto indicó que “lo que yo veo al menos es que todavía hay una distancia con el proceso”. En referencia la inicio de la franja, el abogado Lovera señaló que “tratándose de esta decisión tan especial para el país, yo lamento que probablemente las campañas a futuro se estén fijando más bien en supuestos errores y en apuntar al equipo contrario más que tratar las virtudes o defectos de la propuesta”. Consultado por la viabilidad de un tercer proceso, tal como han planteado ciertas figuras políticas, el militante de Revolución Democrática fue claro en que “no hay ninguna posibilidad para que haya un nuevo proceso”, agregando que “ese plebiscito del 25 de octubre que tuvo una contundente mayoría por el reemplazo de la Constitución, ya dejó de rendir frutos”. Por este motivo, esa idea “habla de una voluntad bastante minoritaria”, ya que para lograrlo “debe haber una activación social demasiado intensa”. Por último, sobre la postura de Demócratas y Amarillos, alineada con la derecha, Domingo Lovera cree que “cuando hay un movimiento de centro que se pliega a una propuesta que es, a todas luces, de derecha, no es que la propuesta se centralice”. En este punto, le llama la atención que ambos partidos estén por el “A favor” a pesar de que plantearan una serie de modificaciones que les permitieran sumarse al proceso y no fueron recogidas en lo absoluto.

[{"id_post":80975,"post_title":"Gabriel Colodro, presidente de la Comunidad Chilena en Israel: “Mientras Ham\u00e1s exista no es posible asegurar que esto no volver\u00e1 a suceder”","post_link":"\/entrevistas\/2023\/11\/17\/gabriel-colodro-israel-chile.html","post_date":"Nov 17 2023","image":"\/sites\/2\/2023\/11\/WhatsApp-Image-2023-11-17-at-13.29.28-408x306.jpeg","tag_principal":"Qu\u00e9 Hay de Nuevo"},{"id_post":80967,"post_title":"Exfiscal Gajardo por caso Hermosilla: “La ciudadan\u00eda no resiste que graves casos como este terminen nuevamente con Clases de \u00c9tica”","post_link":"\/entrevistas\/2023\/11\/17\/exfiscal-gajardo-caso-hermosilla.html","post_date":"Nov 17 2023","image":"\/sites\/2\/2023\/11\/b2fbf2ee-3a7f-440e-8da7-1bb24112ceda-447x306.jpg","tag_principal":"Qu\u00e9 Hay de Nuevo"},{"id_post":80984,"post_title":"Directora de la Sociedad Chilena de Radioterapia por pacientes derivados a Bariloche: “Les estamos incumpliendo una promesa”","post_link":"\/entrevistas\/2023\/11\/17\/radioterapia-chile-bariloche.html","post_date":"Nov 17 2023","image":"\/sites\/2\/2023\/11\/radioterapia-459x306.jpg","tag_principal":"Qu\u00e9 Hay de Nuevo"}]