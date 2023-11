Atletas cubanos que se quedaron en Chile compartieron su testimonio y afirman que les gustaría representar a nuestro país

Los atletas cubanos Helen Carta y Yurisam Socarrás, relataron la situación que los llevó a tomar la decisión de no volver a su país.

En diálogo con ‘Qué hay de Nuevo’, ambos hockeystas afirmaron sentirse sorprendidos por varios factores de nuestro país, donde creen que pueden tener una oportunidad para continuar su carrera deportiva. “Nos han abierto muchas puertas. Estamos realmente muy contentos por cómo nos han ayudado a todos”, relató Helen Carta. Además agregó que: “Estamos agradecidos de todos quienes nos han acogido. Nos sentimos muy bien y sentimos que somos también del país”.

Ambos reconocieron que en un futuro les gustaría representar a Chile de manera deportiva y que por lo mismo, buscan continuar con su carrera, buscando apoyo de diferentes instituciones.

“Desde que pisé Chile, se ve otro progreso. Tanto en la vida deportiva como en el resto de cosas. Se que acá puedo tener varias perspectivas. Estamos viviendo varios procesos de poder intervenir en algunos clubes y universidades para poder continuar nuestra carrera”, dijo Socarrás.

Asimismo, contó lo difícil que fue tomar la decisión de no volver a Cuba. “Dejé a mi padre, mi hermana con mi sobrina. Fue una decisión muy muy complicada. Tuve que pensarlo bastante. No fue planeado y no fue fácil. Fue de la noche a la mañana y fue bien complicado. Es complicado tomar este tipo de decisiones”.