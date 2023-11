Alcalde Jorge Sharp tras ser suspendido de sus funciones: “Tenemos una decisión contradictoria” entre el Tricel y la Contraloría

En conversación con ‘Déjate caer con Neme“, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, se refirió a la crisis de seguridad que vive nuestro país, su situación tras ser suspendido de sus funciones por el Tricel y al ambiente previo al plebiscito de diciembre.

A raíz de la reunión de emergencia del Gobierno por los últimos hechos de violencia que ha vivido el país, el alcalde Sharp señaló que “tengo una mirada bastante crítica respecto de las políticas de seguridad que el Estado ha empujado los últimos 30 años”. En ese sentido, analizó el problema desde dos perspectivas, primero que “tenemos serios problemas en la dimensión seguridad pública, las policías, a mí juicio, no dan abasto por la forma en que han ido mutando los delitos”, y lo segundo “tiene que ver con la seguridad ciudadana o social”.

En cuanto a la solicitud de diputados oficialistas de decretar estado de excepción, Sharp afirmó que “las Fuerzas Armadas no están preparadas ni orientadas para las tareas de orden público”. Si bien a partir de lo que ha conversado con distintos oficiales su impresión es que “es más bien algo incómodo asumir una función que propiamente tal no tienen”, también consideró que “hay cosas que no hay que descartar. Hoy las Fuerzas Armadas sí cumplen rol de policías en el mar y el borde costero”.

Consultado por su situación, en la que el Tricel decidió suspenderlo de sus actividades por irregularidades administrativas, el alcalde de Valparaíso señaló que “hay algunos que quieren que yo no vuelva más, eso es lo que buscaba la acusación” y explicó que volverá a ejercer sus funciones en un mes más. Respecto del origen del hecho, aclaró que “la acusación vino del Consejo Municipal anterior, de mi primer período”.

Al alcalde se le acusa de no cumplir con la vigilancia de las prácticas educativas de dos liceos técnicos. Sin embargo, quiso dejar en claro que “este sistema de prácticas no lo inventé yo, no lo inventó mi administración”, agregando que asumió el municipio en diciembre del 2016, por lo tanto, “cuando comenzó la investigación yo llevaba 20 días en el cargo”. A su parecer, “tenemos una decisión contradictoria”, ya que por una parte la Contraloría le realizó un sumario en el que no se le atribuyen responsabilidades, y por otra, el Tricel decidió sancionarlo.

Pasando al tema constitucional y el panorama previo al plebiscito de diciembre, el jefe comunal cree que “el ambiente está tóxico” y que “ojalá le tratemos de bajar la temperatura lo máximo posible, tratemos de calmar las pasiones, es solo una votación y el país tiene que seguir funcionando luego del 18 de diciembre”.

Frente a la posibilidad de un tercer proceso constitucional, Sharp señaló que “hace ya varios meses la gente disoció la solución a la crisis política, social y económica que existe en nuestro país a la cosa constitucional”. Por lo tanto, desde su punto de vista “si queremos hacer cambios, con las urgencias que está viviendo el país, vamos a tener que tratar de construir otros caminos para poder hacerlo”. En ese sentido, consideró que “la Constitución no lo es todo” y que “hay otras formas de resolver los problemas”.