Presidente del Colegio de Abogados por audio filtrado de Hermosilla: “Es bien difícil el uso porque es una prueba corrupta”

Antonia Moreno

En conversación con ‘Más que números‘, el presidente del Colegio de Abogados, Ramiro Mendoza, se refirió al audio filtrado y publicado en el reportaje de Ciper, en el que se revelan presuntos pagos de coimas al SII y a la CMF, comprometiendo al abogado Luis Hermosilla.

Como reacción ante la revelación de este caso de corrupción, el presidente del Colegio de Abogados expresó que “el diagnóstico es común respecto de todo, todos estamos bien sorprendidos por audios de esta naturaleza, por este tipo de información y de proceder de parte un colega tan destacado de la plaza”. En ese sentido, “es un caso bien simbólico dentro de la familia cultural, política y jurídica chilena, yo creo que por eso impacta más, el hecho de que en el último tiempo él había sido un gran escogido en los temas de defensa política”.

Consultado por si estos audios, al ser pruebas ilícitas, van a poder o no ser utilizados por la Fiscalía contra los involucrados, Mendoza señaló que “es bien difícil el uso porque es una prueba corrupta, pero las vicisitudes de las pruebas no tienen nada que ver con las realidades de la política”. En esa línea, bajo el contexto de cómo recibe la noticia la sociedad, destacó que “la reacción es cómo nos mueve la aguja y eso nos habla de que no tenemos tolerancia con este tipo de situaciones”. Agregando que lo sucedido “ojalá que no suponga la reacción con nuevas leyes, que es la reacción natural a esta enfermedad, sino que nos permita entrar a una condición de impulso para que se hagan las revisiones éticas”.

Tras escuchar la noticia, desde la institución ordenaron la instrucción de un sumario ético y si hay antecedentes para formular cargos esto pasará a un tribunal ético donde “la decisión final puede ser amonestación e incluso la expulsión del Colegio”. Por otro lado, “dependiendo de la fórmula como canalice el Ministerio Público su investigación y la determinación del delito, a lo mejor la prueba le es útil en algún tipo de delito que el ministro no encause”.

Frente a la hipótesis de que esto se debe a una delación compensada, es decir, que permite eximir o reducir las sanciones a cambio de cooperación con la autoridad, Ramiro Mendoza afirmó que “yo no lo veo como una delación compensada”, porque para llegar a esa tesis “hay que tener harta imaginación”.

Por último, el abogado hizo hincapié en que existen varias herramientas que permiten que el sistema funcione correctamente, tales como el principio de jerarquía, que busca que los funcionarios actúen adecuadamente en instantes de probidad y en el ejercicio de sus funciones, los canales de denuncia y, por último, los controles internos. Apuntando a que “están las herramientas, pero hay que ejercerlas” y que “quizás no nos estamos tomando muy en serio toda esta malla de ejercicios contra la corrupción”.