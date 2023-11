Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar: No estoy de acuerdo con detener el proceso de desmunicipalización del todo”

La crisis educacional que afectó a Atacama en los últimos meses reabrió el debate sobre la desmunicipalización, sobre los servicios locales de educación pública (SLEP) y sobre el estado de la educación en general en nuestro país.

En entrevista con ‘Qué Hay De Nuevo’, el director ejecutivo de Acción Educar, Daniel Rodríguez, aseguró que esa situación se gatilló por problemas basales en los SLEP:

“Hay dos tipos de problemas que afectan a todos los SLEP: Unos son de diseño, problemas de la ley que quedaron mal resueltos; y otros problemas tienen que ver con la implementación: Qué decisiones se tomaron o dejaron de tomar para poner en marcha los cambios que la ley solicitaba”.

Sin embargo, Rodríguez considera que en Atacama ocurrió algo que agravó el escenario:

“En el caso de Atacama se suma un problema de falta de capacidades: Los funcionarios que estuvieron en el cuerpo del servicio local no tenían los conocimientos suficientes que permitieran que funcionara dentro de la legalidad y que fuese eficiente”.

Pese a todo, Rodríguez no cree que esto signifique que la desmunicipalización fracasó y que hay que pararla, como han insinuado algunos parlamentarios:

“Hay SLEP que funcionan muy bien, y que están haciendo la pega de fondo, que es mejorar la educación de los niños. Uno puede destacar Llanquihue o Gabriela Mistral en Santiago… No estoy de acuerdo con detener el proceso de desmunicipalización del todo. Con esa espada de Damocles encima, hay que hacer las mejoras en el parlamento que correspondan”.

Eso sí, advierte que no hay que soltar el caso de Atacama tan fácilmente:

“La crisis no acaba: Los niños no han vuelto. El daño que se hizo se sigue profundizando. A momento que los niños vuelvan a clases, es necesario un proceso de rendición de cuentas, de asumir responsabilidades. No podemos pasar por alto que pasaron 70 días sin clases… Alguien tiene que asumir el costo que significa lo que ocurrió”.