Entrevistas Sebastián Sánchez de Women4sports: “La brecha entre hombres y mujeres en el deporte es súper grande” Women4sports es la primera app con enfoque exclusivo en mujeres, desarrollada en Chile, completamente gratuita para las deportistas y pensada para entregar nuevas oportunidades a los talentos deportivos femeninos. Esta aplicación tiene como objetivo hacer crecer el deporte femenino en el mundo, ayudando a las deportistas, de cualquier rincón del planeta, a visibilizar sus talentos deportivos, de forma gratuita y lograr ser “descubiertas” por clubes, instituciones educativas, marcas o quienes quieran, en todo el mundo, apoyar y beneficiarse de sus talentos. En conversación con Más que números, el co-fundador de Women4sports, Sebastián Sánchez, explicó en qué consiste y cómo funciona este proyecto deportivo. Para comenzar, Sánchez sostuvo que este proyecto nace, entre algunos de los motivos, porque “la brecha entre hombres y mujeres en el deporte es súper grande. Tenemos una gran brecha, no solo en inversión, si no que también en visibilidad”. Tras esto, informó que “tenemos un público bien variado. Uno de los focos que tenemos es mostrar el talento deportivo y para ello, deben subir sus vídeos y presentar sus proyectos para que cualquier persona pueda invertir en esto”. Consultado por el modelo de negocio, explicó “que esto es totalmente para las deportistas, nosotros le cobramos a quien hace la inversión. Hoy el modelo está apalancado en lo comercial, tanto en la vinculación y relación con las marcas”.

