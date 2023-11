José Miguel Castro, presidente de Comisión Investigadora en el Caso Convenios: “Hace tiempo el ministro Montes debió haber renunciado”

La diputada Catalina Pérez , suspendida de Revolución Democrática, aseguró que la primera semana de junio alertó a su partido y al gobierno de una denuncia en contra de la fundación Democracia Viva . Según informó Pérez en La Tercera, había “una denuncia que circulaba de manera informal por distintos canales de que había irregularidades en la Seremi de Vivienda y vinculadas a la fundación Democracia Viva”. Tras esto, indicó que traspasó los datos que manejaba a Juan Ignacio Latorre, quien presidia el partido de RD en ese entonces, y a la exsubsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas. Además, le pidió explicaciones a su pareja de ese momento, Daniel Andrade, pero este le aseguró que todo estaba en orden.

En entrevista con ‘Qué hay de nuevo’, el diputado de Renovación Nacional y presidente de Comisión Investigadora en el Caso Convenios, José Miguel Castro, se refirió a estas declaraciones que tildó de “graves”, donde además acusó ciertas “contradicciones” en el Ejecutivo.

Consultado por estas palabras de la diputada Pérez, Castro puntualizó en que existe un problema, ya que “las fechas no se condicen con lo que otros personeros de La Moneda señalaron, tenemos un plazo de varios días donde no sabemos quién supo o quién no. No sé si sabremos alguna vez la verdad, pero me parece grave porque en el momento de haberse sabido debieron haber tomado las medidas del caso”.

En relación a las acusaciones y posibles responsabilidades que pueda tener el ministro de Vivienda y Urbanismo, fue muy tajante en sostener que “hace tiempo el ministro Montes debió haber renunciado. Es impresentable que se haya sabido por dos meses este tema y a él se le haya pasado por abajo todo lo que estaba pasando, me parece grave que no haya dado un paso al costado”.

Tras esto, aseguró que “Carlos Montes es una personas muy querida en el parlamento y eso hace que pueda tener un blindaje mayor, por lo que es inviable una acusación constitucional porque los votos no van a estar”.