Consejero del BC, Alberto Naudon afirma que “las tasas tienen que seguir bajando” dada la disminución en la inflación

Antonia Moreno

En conversación con ‘Más que números“, el economista, académico y consejero del Banco Central (BC), Alberto Naudon, se refirió a la última reunión del BC y al Informe de Estabilidad Financiera.

En primer lugar, el economista señaló que “lo que hicimos en la última reunión hay que entenderlo en el contexto económico en el que se toman las decisiones”. En ese sentido, “el escenario base del IPoM, nuestra proyección de lo que iba a pasar con la economía, seguía siendo plenamente válida y que la inflación subyacente había sido algo menor”. Esto último es importante, ya que implica que “las tasas tienen que seguir bajando y que el BC ve que las cosas no han cambiado mucho respecto de lo que habíamos comunicado algunas semanas atrás”.

Siguiendo con lo anterior, Naudon explicó que “lo que cambió es que la incertidumbre, asociada principalmente a lo que está ocurriendo con los mercados financieros globales, había aumentado”. Por lo tanto, tomando en cuenta ese escenario, desde el BC les pareció “prudente hacer recortes más pausados, pero siempre con el mismo objetivo de llevar la tasa de interés a una zona neutral”. Si bien no sabe a qué tasa llegaremos en diciembre, sí confirmó que será más baja que la actual.

Consultado por la visión que tienen del dólar y su efecto en la economía, específicamente si les preocupa o no, el consejero del organismo aclaró que “no hay que confundir el hecho que el BC no tenga un objetivo para el tipo de cambio con que su evolución no importa”. En esa línea, la relevancia del tipo de cambio recae en que es determinante de la inflación en el corto plazo, entrega mucha información sobre cómo los mercados están viendo la economía y, por último, es un elemento clave en el funcionamiento de los mercados financieros.

Al hacer un análisis de los últimos meses, el académico indicó que “hemos visto que el tipo de cambio ha estado más volátil y más sensible a muchas noticias”, pasando de niveles relativamente bajos a altos en un tiempo acotado.

Respecto del contenido del Informe de Estabilidad Financiera, Naudon profundizó en que “los escenarios de riesgo más relevantes están asociados a potenciales tensiones o disrupciones en los mercados financieros internacionales”. Asimismo, cree que sí estamos preparados para enfrentar un aumento de tensiones, ya que “la banca en particular está en una posición de resiliencia adecuada, la mayoría de los otros sectores también están en una posición adecuada”. Sin embargo, hay algunos grupos que están pasando por una situación más frágil, como por ejemplo, el sector inmobiliario.

Pasando al tema constitucional, el economista expresó que “el plebiscito, obviamente, es un evento que genera algo más de aumento de incertidumbre local”, pero desde su punto de vista no consideró que aquello pueda provocar un problema en el sistema financiero.

Finalmente, sobre la crisis de las isapres, Alberto Naudon declaró que “el tema es algo más complejo”, ya que al ser entidades importantes que tienen interacciones con otros agentes económicos, como proveedores, “problemas graves en el mundo de las isapres van a tener ramificaciones hacia otros lugares”. Agregando que “nuestra preocupación y nuestro rol tiene mucho más que ver, no con la relación entre una isapre en particular y un banco, sino con el funcionamiento general de los mercados”.