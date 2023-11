Jorge Araya, exdirector de Seguridad Pública: “Chile ya no es un país tranquilo”

El secuestro del empresario Rudy Basualdo en Rancagua, a plena luz del día, representó una tendencia problemática en nuestro país. Según el fiscal Ángel Valencia, los secuestros en Chile vienen en un aumento progresivo desde el año 2017, mientras que las denuncias en 1 año aumentaron cerca de un 60%. Esto se suma a la preocupación por el aumento de delitos violentos contra personas, incluyendo homicidios, en la Región Metropolitana, que llevó al Ministerio Público a preparar un plan especial para contener el alza en estas cifras.

En entrevista con ‘Qué Hay De Nuevo’, el exdirector de Seguridad Pública y académico de la Universidad de Santiago, Jorge Araya, expresó que el secuestro “es un delito que históricamente no se conocía en Chile. Prácticamente no existía esa modalidad delictual. Veíamos casos en México y Colombia que terminaban en tragedia, pero no aquí. Pasaba en las películas”.

Con respecto al aumento de secuestros, el exdirector de Seguridad Pública expresó preocupación, pero cree que nuestro país tiene un hilo de esperanza:

“Tengo la confianza que aquí hay un elemento distinto: La baja corrupción de las policías chilenas con respecto a otros países. Aquí la gente confía en la policía, no cede ante la extorsión, denuncian los secuestros y en algunos casos se logran desbaratar estos hechos”.

Para Araya, es difícil diseñar estrategias para combatir al crimen organizado, ya que es necesario atacar el corazón del asunto:

“Es difícil pensar en estrategias específicas, porque generaría temor en la población. Podemos decirle a la gente que tenga cuidado, que esté acompañada, que traten de fijarse a dónde anda, pero nada de eso ataca el fondo, que es la necesidad de desbaratar estas bandas de crimen organizado”.

Eso sí, el académico de la Usach cree que hay ciertas medidas que son urgentes:

“Hay que controlar la frontera, pero lamentablemente en eso no se ha avanzado lo suficiente… “Todas las investigaciones que se han llevado a cabo en caso de secuestros, en general han concluido que los responsables son extranjeros. No queremos estigmatizar: La mayoría de los extranjeros son gente honesta, pero lamentablemente han entrado representantes de bandas de crimen organizado”.

Además, apunta a un serio déficit en fiscalía:

” El presidente de la Asociación de Fiscales señalaba hace tiempo que faltaban 300 fiscales, que sería aproximadamente un 5o% más. No puede ser que hayan fiscales que tengan más de 2000 causas en el escritorio. El ministerio Público tiene un desafío ahí, de contar con el Estado para fortalecerse. Está el desafío en el Ministerio Público, pero también en aduanas, en la Agencia Nacional de Inteligencia, en la Unidad de Análisis Financiero”.

Su conclusión es una que no sorprenderá a nadie que haya seguido estas cifras de criminalidad en el último tiempo:

“Chile no es un país tranquilo como lo era hace 20 años, por lo que hay que fortalecer el sistema de justicia criminal.