Paulina Vodanovic (PS) y estado del proceso constitucional: “Tenemos que luchar contra una derecha que está posicionándose a costa de los chilenos”

El Partido Socialista es una de las tantas fuerzas políticas que ya se definió por el ‘en contra’ de cara al plebiscito constitucional.

En conversación con ‘Que Hay de Nuevo’, la senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, se refirió a la postura que tomó la bancada ante la votación del 17 de diciembre.

Consultada por cómo definiría estar ‘En Contra’, la congresista fue tajante que al indicar que esto no es solo estar en contra de una “mala propuesta”, si no que de “un proyecto que consagra la desigualdad y no avanza en los problemas que tiene el país”.

Tras esto, aseguró que “hay temas que la actual Constitución no permite, pero eso no quiere decir que el nuevo proyecto lo permita (…) lo que está en juego es algo muy complejo y profundo para el país. Esto no tiene que ver con los incisos y con la palabras, si no en cómo nos farreamos la oportunidad de crear un texto en unidad”.

En esa línea, la timonel del PS puntualizó en que se necesita unidad para “satisfacer las necesidades de todos los chilenos”, agregando que “el problema no es la Constitución, el tema está en que hay una derecha que se niega a discutir los temas que son importante para la ciudadanía y negándole la sal y el agua, creyendo que es al gobierno, al final se la niegan al país”.

Para culminar esta arista, advirtió que “tenemos que luchar contra una derecha que se está posicionando a costa de los chilenos”.

Posturas de expresidentes

Sobre la posibilidad de que la expresidenta Bachelet entregué su opinión y postura sobre el texto presentado por el Consejo, Vodanovic fue cautelosa y recalcó que “la presidenta nunca ha escabullido de las responsabilidades políticas, sabemos que es muy responsable y probablemente tomará su decisión cuando corresponda, pero este texto no cumple con los estándares que ella habría esperado”.