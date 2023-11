Director del Centro de Encuestas UC, David Bravo, afirma que hay una “emergencia laboral” por alza en tasa de desocupación

Antonia Moreno

En conversación con ‘Más que números‘, el director del centro de Encuestas y Estudios Longitudinales UC, David Bravo, se refirió a la situación actual de Chile en materia de empleos a raíz de que el INE informó que la tasa de desocupación alcanzó un 8,9% durante el trimestre móvil julio-septiembre de 2023.

Con respecto a los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE), que registraron un alza de la tasa de desocupación de 0,9 puntos porcentuales, David Bravo expresó que “no veo la parte positiva”, pero que “no es estadísticamente significativo” si se compara con el alza anterior (1,1 puntos).

Sobre la caída del empleo informal, el académico UC explicó que “cuando se hacen los análisis de los datos mes a mes se corre el riesgo de quedarse muy pegado en el detalle y perder la mirada del bosque”. En ese sentido, recordó que en enero y febrero del 2020 (antes de la pandemia) la tasa de informalidad era casi del 29% y ahora tenemos un 26,7%, lo que sigue siendo “una tasa alta y muy preocupante”. Por tanto, “todo este sector de empleos informales que teníamos es el que se ha demorado más en recuperar”.

Siguiendo con lo anterior, del grupo de personas que quedaron con trabajo tras la pandemia, “hay más formales que informales, entonces la tasa de informalidad cayó”. Sin embargo, Bravo hizo hincapié en que la noticia es que “tuvimos una enorme caída de empleos” y “lo más probable es que nos demoremos todavía uno o dos años en recuperar los empleos que hemos perdido en la pandemia”.

Por último, el director del centro de Encuestas y Estudios Longitudinales UC declaró que “el gran problema que tenemos en este minuto es que no se está considerando que esto es un problema”. Esto ya que “la foto que se está sacando a partir de la tasa de desocupación nos está llevando a no considerar de manera relevante que estamos en un problema en el mercado laboral”. Asimismo, Bravo habló de una “emergencia laboral” y cree que no es exagerado, ya que “el número de ocupados que tenemos respecto a la población en edad de trabajar es equivalente a la que teníamos en 2010, o sea hay un retroceso de diez años”.