Empresario Andrés Montero por crisis educacional: “Si yo fuera presidente no estaría en el vóleibol, estaría en Atacama”

En conversación con ‘Más que números“, el empresario, agricultor y exdirector de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Andrés Montero, abordó el panorama político y económico del país.

Respecto del proceso constitucional, Montero cree que “ya está bueno de seguir gastando tiempo y plata de todos los chilenos en un tema que al final del día tampoco va a cambiar el país”. En esa línea, frente a la pregunta de si es que una vez que concluya esto Chile podrá avanzar, criticó que “el Partido Comunista siempre va a estar en contra de todo”. Desde su perspectiva “yo creo que va a ganar el apruebo por poco y se tiene que cerrar les guste o no les guste a los perdedores”.

Sobre el panorama económico, el empresario expresó que “no puedo estar optimista porque veo que tenemos un Gobierno que no tiene los equipos adecuados”. En ese sentido, “el Gobierno quiere pactos para tener más impuestos, pero el problema no está en más impuestos está en la ejecución eficiente del gasto fiscal y yo creo que en Chile es muy mala porque no se mide”.

En cuanto a la crisis educacional en Atacama, el exdirector de la SNA declaró que “si yo fuera presidente no estaría en el vóleibol, estaría en Atacama y no me iría de ahí hasta que los alumnos vuelvan a clases”. Agregando que “el presidente no es mala persona, pero no sabe de estos temas. Si uno revisa su historial, él nunca manejó equipos de gente y se ha dejado llevar por emociones”.

Acerca de la gira del presidente Boric a Estados Unidos, Montero lo calificó como “vergonzoso”, ya que “va el presidente sin corbata, se sienta en la sala Oval y le empieza a dar instrucciones a Estados Unidos de lo que tiene que hacer con Cuba, es una cuestión para ponerse a llorar, realmente me da entre rabia y pena”.

Por último, a raíz de la presencia del mandatario chileno en una competencia de los Juegos Panamericanos, el empresario destacó “que lo aplaudan en el vóleibol no quiere decir que el presidente esté manejando bien los problemas del país”.