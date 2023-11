Delegada Daniela Dresdner por fatal incendio en campamento en Coronel: “Desincentivamos las tomas de terreno, por que no tenemos ninguna forma de darles seguridad”

Tras el fatal incendio que afectó a un campamento en Coronel, la delegada presidencial Daniel Dresdner conversó con ‘Déjate Caer’.

Al menos 14 personas, entre ellas ocho niños, fallecieron producto del incendio que afectó a una toma en la comuna de Coronel, ubicada en el sector Cerro Obligado.

Desde el Gobierno lamentaron lo sucedido y la ministra del Interior, Carolina Tohá, anunció esta mañana que se enviaríauna delegación de subsecretarios al lugar para gestionar las medidas y ayuda necesarias.

En diálogo con Infinita, la delegada presidencial de la región del Bíobío se refirió a este fatal hecho, detallando que“es una vivienda de material liviano, por eso se propagó tan rápido el fuego” y agregó que por ahora se maneja la hipótesis “de un calefactor que habría ocasionado el incendio”.

Sobre el lugar donde ocurrió el siniestro, Dresdner deslizó que al ser una toma de terreno, reconocida como campamento, cambiaron “las condiciones de responsabilidad de la Municipalidad“. Además alertó que “está construido en un lugar donde no se puede construir”.

Finalmente, aclaró que desde la Delegación Presidencial, no tienen particular afán por que se mantengan las tomas de terreno, si no que todo lo contrario. “Nosotros desincentivamos las tomas de terreno, por que no tenemos ninguna forma de darles seguridad”, cerró.