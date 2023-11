Antonia Orellana, ministra de la Mujer, por caso Jordhy Thompson: “La violencia contra las mujeres no es un problema de salud mental, es un delito”

Por segunda vez en un año, el jugador de Colo Colo Jordhy Thompson fue detenido por violencia física contra su pareja. A diferencia de la ocasión pasada, en esta ocasión el futbolista quedó en prisión preventiva, imputado por femicidio frustrado y desacato. Un caso que dejó en claro lo mucho que tenemos que avanzar todavía como país cuando de violencia contra la mujer se trata.

En entrevista con ‘Qué Hay De Nuevo’, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, se refirió a esta situación, expresando su pesar por la reacción poco asertiva que tuvieron desde el club deportivo Colo Colo durante ambas agresiones de Thompson (el propio entrenador Gustavo Quinteros lo defendió en su momento):

“Lamentablemente, en los casos de violencia de género, siempre es la víctima que tiene que ser inocente de la violencia que ha sufrido. Lo vimos en las palabras del Director Técnico del club, hemos visto comentarios de los hinchas en donde se culpa a la víctima… En promedio, en Chile las mujeres se demoran 7 años en denunciar, porque le tienen pocas expectativas al proceso judicial y tienen miedo de ser aisladas por su entorno”.

Para Orellana, ya había antecedentes durante el anterior incidente de violencia física de Thompson para tomar medidas más severas:

“La agresión en público es una cosa para estar alerta. Es alguien que no siente vergüenza de su conducta, entonces no la esconde. El consumo de alcohol también es un agravante. El hecho de que no dimensione el daño causado también. Todos esos elementos estaban presentes en el caso de Jordhy Thompson”.

Además, criticó a quienes aseguran que Thompson tiene ‘un problema’ y por eso ha agredido reiteradas veces a su pareja:

“El jugador no está lesionado, intentó asfixiar a otra persona… Nadie diría ‘que se mejore’ por el intento de apuñalar a otra persona. Pero como es una agresión a su pareja, se trivializa…La violencia contra las mujeres no es un problema de salud mental, es un delito. Las personas que agreden no son enfermas, no tienen eximente penal de salud mental. Puede haber patologías asociadas, pero no lo eximen de responsabilidad penal”.

Alcalde de Renaico

Por supuesto, la ministra de la Mujer también siente preocupación por el caso de Juan Carlos Reinao, el alcalde de Renaico quien se dio a la fuga tras ser acusado de abuso sexual, violación e inducción al aborto: “Es un caso complejo, nosotras lo estamos viendo hace mucho tiempo. Somos representantes de una de las víctimas”.

Reinao debía presentarse la noche del viernes en la cárcel de Traiguén para cumplir con la medida cautelar de prisión preventiva, pero nunca concurrió al recinto. Muy criticado fue el hecho que en el juicio en donde se dictó la cautelar, al alcalde se le dio la oportunidad de no asistir a la audiencia presencialmente y a cambio conectarse por Zoom. Orellana apunta este hecho para ilustrar que, una vez más, no se midió el riesgo que representaba un hombre acusado de agresión sexual:

“Incluso en audiencias por Zoom, lo que se suele hacer es citar al imputado presencialmente. De nuevo: medición de riesgos. Aquí estamos hablando de un alcalde, que tiene una red de apoyo. No hubo una adecuada medición de riesgos según nuestra opinión”.

Eso sí, agrega que la situación de Reinao no es única:

“Hay cosas de la ley que tenemos que cambiar… Tenemos este problema con varios alcaldes. Sobre todo en zonas rurales, los alcaldes tienen mucho poder, y eso allana el camino para abusos… Ya tuvimos un alcalde de La Araucanía (Raúl Schifferli, de Lautaro) condenado por abusos, pero tuvimos que hacer toda clase de movimientos para que el concejo municipal lo destituyera, siendo que ya estaba condenado… No puede haber ningún tipo de complicidad con alguien que usa su cargo de elección popular para abusar mujeres”.

Sistema de Cuidados

El gobierno presentó recientemente las bases de un sistema integral de cuidados que será conocido como ‘Chile Cuida’, una de las promesas del presidente Gabriel Boric y que involucra directamente a la ministra de la Mujer:

“Algo nos tiene que decir que más que 180 municipios estén trabajando por su lado en esto. De que hayan tantas organizaciones de cuidadores. Esto es una necesidad que durante mucho tiempo fue invisible, porque es un trabajo que por lo general hacen de forma no remunerada las mujeres”.

Para Antonia Orellana, es fundamental que Chile adopte un sistema de cuidados que no solo sea una política del gobierno de turno:

“Queremos instalar esto como una política de Estado. Los Panamericanos demostraron que, cuando se hacen políticas de Estado, las cosas resultan mejor”.

Al comienzo de esta nota, revive la extensa conversación de la Antonia Orellana con Matías De La Maza, Catalina Edwards y Benjamín Cantín en ‘Qué Hay