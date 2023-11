Economista Claudio Agostini califica de “regresivo” eliminar el pago de contribuciones, ya que “beneficia a las personas de más altos ingresos”

Antonia Moreno

En conversación con ‘Más que números’, el economista y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Claudio Agostini, abordó el escenario económico en nuestro país, la exención del pago de contribuciones, el pacto fiscal y la reforma tributaria.

A propósito del Imacec de septiembre, informado por el Banco Central, que no presentó variación durante el mes de septiembre, Claudio Agostini destacó que “son cifras preocupantes porque es el segundo mes con cero” y, más allá de la coyuntura, “llevamos mucho tiempo con tasas de crecimiento bajas y caídas de productividad”. Situación que preocupa, ya que gran parte de los desafíos y necesidades de Chile requieren unas tasas más altas.

Si bien una solución frente a problemas económicos es subir los impuestos, el economista mencionó otras alternativas, tales como “aumentar competencias en muchos mercados” o “eliminar regulaciones que dificultan la competencia”. Dado el gran déficit de inversión que tenemos, la permisología y el tiempo que demora cobra gran importancia, “si hay un proyecto que de verdad tiene impacto ambiental y no se puede hacer, está bien decir que no, el punto es que te digan que no rápido”.

Sobre la exención del pago de contribuciones contemplado en el nuevo texto constitucional, el académico de la UAI cuestionó “qué hace una norma así en una Constitución”, ya que por lo general la política tributaria es materia de ley. Además, destacó que “eliminarlo es súper regresivo y beneficia en mayor proporción a las personas de más altos ingresos que tienen propiedades más caras”.

En otro punto, en referencia a la viabilidad del pacto fiscal, Agostini señaló que “quisiera ser optimista de que al menos es posible avanzar en medidas procrecimiento, que incentiven el ahorro y la inversión”. Sin embargo, resaltó que “hay cosas que hacen ruido”, como por ejemplo, la aprobación de la exención tributaria para la compra de viviendas nuevas.

Finalmente, el economista cree que “uno puede acordar ahora una reforma tributaria que se implementa gradualmente en los próximos cinco años de tal forma de no cargar a la economía”.