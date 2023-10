Alcalde Carter: “Los narcotraficantes deben morir, no las personas común y corriente”

Benjamín Pérez

En entrevista con ‘Qué hay de nuevo’, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, se refirió a la postura de su homologa de Providencia sobre el texto constitucional, como también al avance de la cultura narco en el país.

Consultado por la situación de los narcotraficantes, donde recientemente la “Ina”, quien era influencer y líder narco fue asesinada en Padre Hurtado, Carter fue muy categórico en puntualizar que “la cultura de la muerte está establecida hasta en los canales de televisión, cómo es normal que en un canal de alto rating tengamos a una abogada de los narcos (…) lo que vimos en el asesinato de esta mujer es la realidad que viven millones de chilenos”.

Tras esto, aseguró que este asesinato “es una señal de alerta de lo que está llegando a ocurrir en Chile. Estos actos se suponían que ocurrían de noche y en barrios muy peligrosos, pero ocurrió todo lo contrario y ellos saben que están avanzando como una mancha de aceite sobre el pueblo chileno donde nadie los contiene”.

Para culminar, fue riguroso y enfatizó en que “los narcotraficantes deben morir, no las personas común y corriente. Son ellos o nosotros, se acaba el tiempo y los lideres de opinión no pueden seguir mirando el techo, ya que esta es una crisis moral que la vamos a pagar con sangre”.

Proceso Constitucional

La alcaldesa de Providencia y eventual carta presidencial de la UDI, Evelyn Matthei, confirmó que votará a favor en el próximo Plebiscito Constitucional del 17 de diciembre. “Voy a votar a favor porque me parece que el texto en general es un bastante buen texto y la verdad es porque creo que, además, este texto debiera darle más estabilidad a nuestro país”, sostuvo la edil.

En relación a esto último, el alcalde de La Florida agradeció que “Evelyn haya decidido dar su paso adelante, se haya demorado más o menos (…) sé que no lo quiso decir en ese sentido, pero el que no esté dispuesto a sacrificar su capital político, tampoco está dispuesto a sacrificar su vida contra los narcos porque pelear contra estos tipos no va a ser fácil”.