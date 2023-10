Michèle Labbé por situación de Sinovac: “Nuestro gobierno no ha entendido que los capitales buscan rentabilidad”

El ministro de Economía, Nicolás Grau, se reunió con los representantes en Chile de la empresa china Sinovac, luego de conocerse públicamente que la firma decidió no seguir con su proyecto de instalación de un Centro de Innovación y Desarrollo en Antofagasta. Tras esto el sectario de Estado aseguró que Sinovac desechó planta en Antofagasta antes de nuestras conversaciones

En entrevista con ‘Más que números’, la economista jefe de Dominus Capital, Michelle Labbé, se refirió a la problemática vinculada a Sinovac. Tras esto, la especialista aseguró que “aquí queda claro que los capitales buscan rentabilidad y eso es lo que no ha logrado entender nuestro gobierno, porque cuando le agregas incertidumbre al mercado , no puedes esperar que un inversionista extranjero quiera invertir en un lugar que es más caro o que le va a dar menos rentabilidad. No importa que el inversionista sea chino, porque siempre buscan rentabilidad”.

En esa línea, explicó que “a ellos (inversionistas) no les importa lo que digan los ministros y la baja rentabilidad es por la Reforma Tributaria y la Reforma de pensiones que está en el Congreso hoy “, ya que genera incertidumbre. “Si no cerramos este capítulo y lo sacamos del horizonte, no vamos a tener inversión”.

Por si el Pacto Fiscal entregaría estímulos para el crecimiento económico de Chile, Labbé fue tajante al decir que “ninguna”, argumentando que “no entrega garantías porque no sabemos información de lo que trae o lo que no. La verdad es que este pacto tributario no trae nada y hasta que no sepamos la letra de lo que se quiere ingresar no nos podría entregar ninguna certeza”.

Para culminar, enfatizó en que “si no se aprueba la nueva Constitución vamos a seguir con incertidumbre, da lo mismo qué tasa tenga el Banco Central, no se entra a invertir en un país con alta incertidumbre”.