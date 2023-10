Rector de la PUC: “La confianza de la universidad con Sinovac se mantiene inalterable”

En conversación con Qué hay de nuevo, el doctor y rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Ignacio Sánchez, se refirió a la polémica desatada por la decisión de Sinovac de no instalar su centro de investigación en Antofagasta, el impacto para comunidad científica y las respuestas del Gobierno.

En relación con el congelamiento de la construcción de la planta, Sánchez indicó que “lo que hemos conocido es que la planta en Quilicura seguiría su proyecto”.

A raíz del anuncio de la empresa biofarmacéutica china de no instalar su centro de I+D en Antofagasta, el rector de la PUC señaló que “nosotros lamentamos esta situación porque junto con la investigación que surge de nuestros laboratorios y universidad, el país tiene que fortalecer su capacidad de generar vacunas”. Por tanto, lo consideró como “una muy mala noticia”, pero tiene esperanza de que se revierta y le alegró la reunión del ministro Grau con Sinovac, ya que cree que “todavía estamos a tiempo”.

Sobre los dichos del ministro Grau de que nuestro país es un mercado pequeño en vacunas, Sánchez cree que “no es un tema de mercado, sino un tema de condiciones”.

Por otro lado, el rector declaró que “la confianza de la universidad con Sinovac se mantiene inalterable”, ya que han tenido una serie de reuniones con sus directivos y “no han dudado de que el principal socio en Latinoamérica, en términos de ciencia y avance científico tecnológico para ellos es la Católica”.

Por último, frente a la falta de inversión en proyectos científicos, Ignacio Sánchez hizo hincapié en que “hoy día la ciencia no se entiende si no es con socios internacionales, no existe la ciencia local”.