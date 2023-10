Paulina Vodanovic, presidenta del PS: “Este proceso constituyente no tuvo a la Tía Pikachu ni a Stingo, pero sí tuvo la misma intransigencia”

{"multiple":false,"videos":[{"key":"dTdV1JT6B7I2","duration":"00:15:32","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/19c7e0e466f9c766f3eac117b804ad92.mp4"}]}

En conversación con ‘Déjate Caer con Neme’, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, se refirió al proceso constituyente,

En diálogo con Infinita, la presidenta de la colectividad oficialista tuvo palabras para el poco interés ciudadano que hay por el cambio constitucional. “Cuando se le dice a la gente que no importa la Constitución que haya, porque no le ayudará en nada, no es cierto. Este texto que se va a presentar preserva las inequidades del sistema”.

En ese sentido, deslizó que la constitución ideada por Jaime Guzmán durante la dictadura fue “como un traje a la medida de la dictadura” que “se rompió y explotó en 2019”.

Respecto del actual proceso, la senadora Vodanovic fue crítica por la actitud al interior del órgano redactor. “Este proceso no tuvo a la Tía Pikachu ni a Stingo, pero sí tuvo la misma intransigencia”.

Finalmente, descartó que se intente un nuevo proceso constituyente en caso de un rechazo en diciembre. “Es difícil que se abra un tercer intento de nueva constitución en este gobierno (…) reformas constitucionales siempre tendrán espacio para discutirse”.