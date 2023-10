Pamela Prett, directora de Ciudad Accesible: “Estamos ante una época poco empática”

Ciudad Accesible, es una organización sin fines de lucro que lleva más de veinte años trabajando en Chile con el objetivo de generar información y concientización sobre accesibilidad universal y discapacidad en Chile.

En conversación con ‘Qué hay de nuevo’, la directora de ‘Ciudad Accesible’, Pamela Prett, se refirió al trabajo de la corporación, como también a los desafíos que enfrenta el país para poder avanzar hacía una ciudad completamente inclusiva.

Consultada por cuáles son los estamentos que arman una ciudad accesible, Prett explicó que “son una cadena de situaciones, por eso no podemos hablar solamente de forma aislada de la infraestructura, tenemos que ir uniendo todo. No nos sirve un acceso, un baño o una micro si es que el paradero no se acopla con las mismas condiciones de necesidad universal”.

Tras esto, agregó que “estamos ante una época poco empática, de repente solucionamos unos temas, pero retrocedemos en otros. Nos falta un poco más de empatía y de educar sobre que hay otros que tienen dificultades y que nosotros somos los que podemos darle soluciones”.

Santiago 2023

Los Juegos Parapanamericanos son el mayor evento deportivo internacional multidisciplinario en el que participan atletas de las Américas. Este se llevará a cabo en Santiago y se desarrollará entre el 17 hasta el 26 de noviembre.

En relación a esto último y cómo se manejó la concientización de mostrar un evento atractivo para las personas que cuenten con algunas discapacidad, Prett, puntualizó en que “tratamos de manejar las expectativas de manera prudente. Sabemos que hay expertos y que se trabajó con una normativa superior, por lo que hay tremendas expectativas de que podamos ver este legado en una infraestructura deportiva que aumente a las personas que quieran realizar algún deporte”.

Para más información revisa el Manual de Accesibilidad Universal aquí…