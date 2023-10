Entrevistas Desbordes advierte que si se rechaza el texto constitucional “no hay más procesos” En entrevista con Qué Hay de Nuevo, el exministro de Defensa y expresidente de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, se refirió al aniversario del Estallido Social, criticando tanto al Gobierno como a la clase política, además de dar a conocer su postura frente al proceso constituyente actual. Sobre si se ha logrado o no encauzar las demandas más urgentes de la ciudadanía, el exministro Desbordes declaró que “no hay ningún interés del Gobierno en avanzar en una reforma de salud en donde uno pueda llegar a un plan universal”. Además, con un panorama similar, en materia de pensiones “estamos pegados con una reforma que no avanza”. El expresidente de RN expuso dos perspectivas sobre lo ocurrido el 18-O. Por un lado, “tenemos una visión de la derecha dura en donde todo fue violencia, nada fue legítimo, no hubo movilizaciones sociales pacíficas” y, por otro, al otro extremo, encabezado por el presidente Gabriel Boric, “todo fue muy bonito y ninguna mención a la violencia extrema”. Con respecto a la posibilidad de que volviera a ocurrir un estallido, Desbordes cree que desde el punto de vista de la violencia hoy en día “no están las condiciones para un estallido social porque la gente no lo aceptaría, pero sí creo que como no se han hecho los cambios, la gente perfectamente, en cualquier minuto, se puede volver a movilizar”. En referencia al trabajo de la clase política “no hay ningún sector que hoy día esté planteando la construcción de soluciones a largo plazo, salvo el proceso constituyente que tiene una mirada, que puede ser de un sector, en el que se busca dar respuesta a algunas cosas”, declaró Desbordes. Es decir, el único intento concreto que vemos para poder entregar respuestas a los problemas de las personas está en el nuevo texto constitucional. Si bien el exministro señaló que “al mundo político se le pasó el susto de lo que vivió Chile el 2019 y cada uno volvió a lo suyo”, eso no quita que se debe estar atentos. “Chile tiene a los grupos anarquistas más organizados de América Latina. La violencia se puede volver a repetir, por tanto, tenemos que estar preparados como Estado”. Al analizar lo ocurrido, Mario Desbordes criticó al Partido Comunista y a los sectores más importantes del Frente Amplio, ya que consideró que “quisieron aprovechar eso, subirse a ese carro e incluso liderarlo, nos echaron a patadas de las manifestaciones, pero querían liderar eso para derrocar al presidente”. Finalmente, sentenció que “el gobierno es el principal responsable, si se perdió el 4 de septiembre es por culpa de ellos”. Por su parte, espera que se apruebe el nuevo texto constitucional. “Estoy, en lo personal, inclinado en aprobar”, pero advirtió que si se rechaza “no hay más procesos, o sea la centroderecha no va a poner un solo voto en el Congreso para otro proceso”.

