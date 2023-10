Sergio Parra por Bienal de Venecia: “Te pasaron una casa, pero tenías que vivir con un tío adentro que no conocías y que no sabías como se iba a comportar”

El Ministerio de las Culturas ha recibido una serie de críticas luego de que dos proyectos artísticos se bajaran del pabellón chileno para la Bienal de Venecia 2024.

En conversación con Qué hay de nuevo, el poeta, socio de Metales Pesados y miembro del proyecto Pabellón de Atacama, Sergio Parra, se refirió a la renuncia de su participación en el evento internacional y dio a conocer su postura frente al actuar del Ministerio.

La Bienal de Venecia es uno de los eventos internacionales de arte más importantes del mundo y, desde el año 2009, Chile logró conseguir un stand para sí solo tras muchos años de pelea, para que, tras una selección de artistas que postulan, puedan exponer su obra.

En esta ocasión, en cuanto a las postulaciones, el poeta Parra señaló que “nunca se avisó que iba a haber una modificación del pabellón”. No se les informó a los participantes, sino que luego, a través de un comunicado, se informó que habían conseguido otro espacio, pero el que se encontraba muy lejos del epicentro, que contaría con un espacio de 400 metros cuadrados y que en el stand también habría una exposición sobre los 50 años del Golpe de Estado, lo cual no se encontraba en las bases. “Te pasaron una casa, pero tienes que vivir con un tío adentro que no conocías y que no sabías como se iba a comportar”, ejemplificó Parra.

Tras las diversas incoherencias por parte del Ministerio de las Culturas y por la no resolución del tema del pabellón, el equipo de Sergio Parra tomó la decisión de bajarse definitivamente. A raíz de cómo se manejó la situación, el poeta indicó que “sea el ministro que esté, de turno, hay un equipo que debe encargarse del área de Artes Visuales del Consejo de la Cultura”.

Dado los múltiples problemas en relación a las políticas culturales, como la Feria del Libro de Frankfurt, el socio de Metales Pesados destacó que esto “se ha ido agudizando”, ya que “no se ha gestado una comunidad”. Por último, consideró que “es un retroceso, todo lo que se ha invertido se pierde”.