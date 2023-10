Sebastián Sichel: “Tenemos que poner la pelota sobre el piso y hablar en serio para cerrar el tema constitucional”

Además, agregó que “toda la tragedia de Chile tiene que ver con la polarización”.

En entrevista con ‘Qué hay de nuevo’, el excandidato presidencial, Sebastián Sichel, se refirió a lo acontecido en el proceso constitucional, como también a lo que ha marcado la pauta política nacional.

Consultado por sus declaraciones en La Tercera, donde aseguró que “voy a votar ‘A favor’ a pesar de José Antonio Kast porque sé que el texto final no es el que quería ni el que le gustaría”, explicó que esto lo mencionó debido a que “he visto un debate donde pareciera ser más importante que él se atribuya la autoría del texto (…) siento que en muchas conversaciones de pasillo se habla acerca del voto en relación a la figura de José Antonio Kast”.

Tras esto, puntualizó en que “una de las grandes señales de inmadurez en la que cayó la clase política es erradicar todo en quién es el próximo presidente cuando nos estamos jugando el futuro (…) parte de la responsabilidad que tenemos que tener es poner la pelota sobre el piso y hablar en serio para ver si podemos cerrar el tema constitucional de una vez para poder estabilizar al país”.

En relación a las dificultades que han existido durante todo el proceso, Sichel remarcó que “los detalles que están en la discusión hoy son ridículos (…) tenemos un texto que está despolarizado, ya que nadie se llevó el documento para la casa, sino que fue un fruto de acuerdos, pero la izquierda al final ha tratado de no constituir estos acuerdos por los detalles”. Asimismo, destacó que “lo peor que podría pasar es que la Constitución me represente en un 100% porque o sino no sería un texto de todos (…) toda la tragedia de Chile tiene que ver con la polarización”.