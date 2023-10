Diputado Juan Santana (PS) sobre la reforma previsional: ”El gran temor que tiene la derecha en sacar adelante la reforma es entregarle un punto al Gobierno del presidente Boric”

En conversación con ‘Qué Hay De Nuevo’, el diputado y presidente de la Comisión de Trabajo, Juan Santana (PS), abordó el lento avance de la discusión de la reforma previsional y su eventual postergación hasta después del plebiscito constituyente.

Respecto a la postergación en la tramitación del proyecto, el parlamentario afirmó que, como comisión, “no compartimos esta decisión porque creemos que se intenta buscar nuevas condiciones para lograr un acuerdo que no se ha logrado” y que eso se debe a que no se puede llegar a consenso con “fuerzas políticas que no quieren” hacerlo. En este punto, el diputado enfatizó en la importancia de aprobar “la idea de legislar al interior de la Cámara”.

En relación a la propuesta de los sectores de derecha de aumentar la Pensión Garantizada Universal (PGU), el diputado Santana afirmó que es “endozarle únicamente al Estado la responsabilidad de aumentar las pensiones, sin hacer una autocrítica al rol” de los Fondos de Pensiones. En esta misma línea agregó que: “el gran temor que tiene la derecha en sacar adelante la reforma previsional es entregarle un punto al Gobierno del presidente Boric”.

Tras esto, señaló que “es un error del Gobierno seguir dilatando” el llegar a un acuerdo entre las distintas fuerzas políticas, “en vez de someter a votación” la reforma previsional.

Ante las consecuencias de aplazar la tramitación hasta después de las elecciones, el diputado indicó que las conyunturas electorales “van exacerbar las diferencias políticas y dificultar aún más la posibilidad de llegar a un acuerdo”.