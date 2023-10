Macarena Ruiz de Viñaspre y Verónica Toledo analizaron el mes de la concientización sobre el cáncer de mama

A nivel mundial, el mes de octubre se considera como el mes rosa porque es dedicado a crear conciencia y sensibilización sobre el cáncer de Mama, tipo de enfermedad más común y principal causa de mortalidad en mujeres de todo el mundo.

En entrevista con ‘Qué hay de nuevo’, Macarena Ruiz de Viñaspre, sobreviviente del cáncer de Mama y la doctora Verónica Toledo, cirujana Oncoplástica de mama de la Fundación Arturo López Pérez, abordaron las principales causas y cómo prevenir este tipo de enfermedades.

Por la importancia de concientizar sobre realizarle el examen preventivo, la especialista apuntó que “lo principal es la detección precoz (…) la mamografía es el único examen que ha demostrado disminuir la mortalidad. Si encontramos cáncer en etapa I o II, el diagnostico es mucho mejor”.

Asimismo, explicó que “nosotros indicamos las mamografías a partir de las 40 años porque el 90% de los casos son esporádicos, es decir sin ningún antecedente familiar (…) si hay una señal, al examen físico u otros hay que hacer un seguimiento, ante la duda es mejor preguntar”.

En tanto, Ruiz de Viñaspre, contó su experiencia, “me diagnosticaron el cáncer de mama en 2017 porque me fui a cambiar un implante mamario (…) la primera vez no lo tomé en cuenta y el proceso completo fue de un año. Uno siempre piensa que a uno no le va a pasar”.