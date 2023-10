Excanciller Ignacio Walker: “Me quedo con la condena categórica del presidente y el Canciller de los ataques de Hamás a Israel”

{"multiple":false,"videos":[{"key":"dTcTxnxKhiOY","duration":"00:08:14","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/df0367fede2a804724aa658f6533ca57.mp4"}]}

En conversación con ‘Déjate Caer con Neme’, el excanciller y exparlamentario Ignacio Walker se refirió a la situación que ocurre en Israel.

Consultado por las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que respaldó a Israel y afirmó que aportarán con todo lo que necesiten, Walker declaró que: “Es algo obvio que iba a pasar. De a poco están alineándose las fuerzas políticas. Ya hay un porta avión a la zona y ellos van a estar siempre ayudando con su inteligencia”.

Asimismo, fue tajante en definir lo que ocurre hoy por hoy en Medio Oriente con Hamás, grupo extremista que atacó a Israel, Walker declaró que: “Los palestinos son rehenes de Hamás y son usados como escudo humano.

Sobre Irán y su posible injerencia en el conflicto por medio de Hamás, el excanciller advirtió que: “Teherán dijo que no está involucrado, pero es muy difícil pensar que Irán no haya tenido conocimiento de esta acción. Esto tiene lugar en un contexto: el acuerdo diplomático entre EE.UU, Arabia Saudita e Israel. No es casualidad. Tiene sentido que para Irán ese acuerdo diplomático es un golpe fuerte”.

Manejo del gobierno

Las críticas al gobierno han sido numerosas tras la tardía reacción del presidente Gabriel Boric tras la situación que se vive en Israel. En esa línea, el ex ministro de Relaciones Exteriores fue enfático en decir que: “Yo me quedo con lo más medular de la declaración del Canciller Van Klaveren y del presidente Boric, en el sentido de la condena enérgica al ataque de Hamás a Israel”.

Finalmente, reconoció que: “Equiparar el ataque de Hamás con la defensa de Israel puede haber sido el gran error que cometió el canciller Van Klaveren”.